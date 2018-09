REINSERIMENTO SOCIALE DEI DETENUTI, PRESIDENTE FONTANA: STANZIATI FINO AD OGGI 25 MILIONI. REGIONE IN CAMPO DAL 2005

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 settembre 2018 – Un protocollo (‘Programma 2121′)

finalizzato a valorizzare l’inclusione sociale dei detenuti

attraverso l’inserimento lavorativo e’ stato firmato dal

presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dal ministro

della Giustizia Alfonso Bonafede e dal sindaco di Milano

Giuseppe Sala, questa mattina, all’interno della Casa

Circondariale San Vittore di Milano.

25 MILIONI DI EURO PER REINSERIMENTO – “Il reinserimento e

l’inclusione sociale – ha detto il presidente Fontana durante

l’incontro, al quale ha preso parte anche l’assessore regionale

alla Genitorialita’ e Pari Opportunita’, Silvia Piani – sono

principi fondamentali, a livello costituzionale, per il recupero

del detenuto. La Regione Lombardia e’ sempre stata attenta a

questi elementi tanto e’ vero che gia’ dal 2005, quando ricoprivo

il ruolo di presidente del Consiglio regionale, abbiamo

approvato una legge, la numero 8 (‘Disposizioni per la tutela

delle persone ristrette negli istituti penitenziari della

Regione Lombardia’), che ha consentito fino ad oggi di stanziare

25 milioni di euro per la realizzazione di interventi volti a

raggiungere tale obiettivo”.

COINVOLGIMENTO PRIVATI – “Il protocollo siglato oggi – ha

aggiunto il governatore -, e’ importante perche’ vede unite tutte

le istituzioni, ma soprattutto perche’ attraverso il

coinvolgimento dei privati e’ possibile la creazione di veri

posti di lavoro che consentono ai detenuti di mettersi alla

prova e calarsi in situazioni che dovranno affrontare quando

torneranno in liberta’”.

PIU’ ATTENZIONE AL TEMA DAL GOVERNO NAZIONALE – Il presidente

Fontana ha concluso sottolineando che “la carcerazione come modo

per recuperare chi ha commesso un errore deve essere rimesso al

centro dell’attenzione del governo nazionale. Gli interventi per

il reinserimento dei detenuti – ha affermato – sono stati un po’

dimenticati. Occorre dare un’accelerata perche’ fino ad oggi e’

stato fatto poco. Continuiamo nella direzione presa oggi”.