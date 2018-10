PALAZZO MARINO. BERTOLÉ: “ULIANOVA RADICE, DONNA STRAORDINARIA CHE HA COMBATTUTO PER LA MEMORIA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 ottobre 2018 – “Ulianova Radice è stata una donna straordinaria che ha attraversato la storia della nostra città, negli ultimi decenni, impegnando parte della sua vita nella non facile battaglia per la memoria: si è spesa per mantenere vivo il ricordo di chi ha donato molto al mondo, salvando i più deboli, i perseguitati e opponendosi ai genocidi. Il suo impegno e la sua missione continueranno a vivere anche adesso che non c’è più, grazie al lavoro di Gariwo e dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano. A lei, il nostro grazie”.

È il pensiero rivolto dal Presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolé a Ulianova Radice, direttrice di Gariwo e vicepresidente dell’Associazione per il Giardino dei Giusti di Milano, scomparsa a Milano.

Redazione