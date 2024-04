Musei, Sangiuliano: “Ingresso gratis 25 aprile per coniugare storia e cultura” – I DATI

(mi-lorenteggio.com) Roma, 25 aprile 2024 – “L’ingresso gratuito nei musei, nei parchi archeologici e nei luoghi della cultura statali, anche quest’anno, in tre date altamente simboliche per la nostra storia come il 25 aprile, il 2 giugno e il 4 novembre, non è una scelta formale ma sostanziale perché intende legare il nostro patrimonio culturale a giornate importanti per la Nazione. Oggi celebriamo la Festa della Liberazione dal nazifascismo. In occasione di queste tre ricorrenze, ho voluto fortemente l’apertura gratuita dei nostri siti museali affinché i visitatori potessero godere delle nostre bellezze artistiche e facendo diventare anche la cultura protagonista di anniversari così significativi. Prima non era così”.

Lo dichiara il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, commentando i primi dati disponibili degli ingressi nei musei in questa giornata di apertura gratuita.

Di seguito si riportano i dati provvisori pervenuti:

Parco archeologico del Colosseo – Anfiteatro Flavio 23.830; Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei 22.048; Pantheon 15.803; Reggia di Caserta 12.286; Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi 9.301; Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti 7.477; Palazzo Reale di Napoli 7.278; Castel Sant’Elmo e Museo del Novecento a Napoli 7.260; Villae – Villa d’Este 7.068; Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino 7.062; Museo archeologico nazionale di Napoli 6.501; Galleria dell’Accademia di Firenze 6.363; Museo Nazionale di Castel Sant’Angelo 5.742; Grotte di Catullo a Sirmione 5.393; Musei Reali di Torino 5.006; Terme di Caracalla 4.410; Villae – Villa Adriana 4.016; Castello svevo di Bari 3.932; Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini 3.700; Area archeologica e Museo di Paestum 3.501; Complesso monumentale della Certosa di Pavia 3.425; Parco archeologico di Ercolano 3.296; Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea 3.083; Castel del Monte 3.006; Palazzo Ducale di Mantova 2.750; Musei del Bargello – Cappelle Medicee 2.410; Museo di Capodimonte 2.256; Complesso monumentale della Pilotta 2.225; Pinacoteca di Brera 2.017; MArRC – Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria 1.968; Galleria nazionale delle Marche 1.964; Galleria Borghese 1.930; Palazzo Farnese di Caprarola 1.877; Castello svevo di Trani 1.834; Musei nazionali di Genova – Palazzo Reale di Genova 1.762; Cenacolo Vinciano 1.720; MuNDA – Museo nazionale d’Abruzzo 1.582; Museo Archeologico di Taranto 1.553; Gallerie dell’Accademia di Venezia 1.409; Musei del Bargello – Complesso di Orsanmichele 1.384; Musei del Bargello – Museo nazionale del Bargello 1.350; Complesso Monumentale e Biblioteca dei Girolamini 1.257; Galleria nazionale dell’Umbria 1.253; Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo alle Terme 1.014; Museo archeologico nazionale di Taranto – MarTA 1.203; Galleria Spada 1.080; Rocca Roveresca di Senigallia 1.031; Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano 990; Musei nazionali di Genova – Palazzo Spinola di Genova 906; Pinacoteca Nazionale di Bologna 876; Museo Nazionale etrusco di Villa Giulia 870; Parco archeologico di Pompei – Scavi archeologici di Stabiae – Villa Arianna e Villa San Marco 835; Gallerie Nazionali di Arte Antica – Galleria Corsini 792; Museo Nazionale Romano – Palazzo Altemps 778; Museo di Palazzo Grimani 711; Parco archeologico dei Campi Flegrei – Museo archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia 705; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli dei Monterozzi e Museo archeologico nazionale di Tarquinia 649; Anfiteatro campano – Museo archeologico dell’antica Capua e Mitreo di Santa Maria Capua Vetere 599; Parco archeologico di Pompei – Villa di Poppea-Oplontis 558; Parco archeologico dell’Appia antica – Mausoleo di Cecilia Metella 509; Museo archeologico nazionale di Firenze 462; Parco archeologico di Cerveteri e Tarquinia – Necropoli della Banditaccia e Museo nazionale archeologico Cerite a Cerveteri 433; Museo d’Arte Orientale Venezia 426; Museo della Casa Fiorentina Antica – Palazzo Davanzati 420; Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico di Cuma 408; Parco archeologico dell’Appia antica – Villa dei Quintili 408; Parco archeologico dei Campi Flegrei – Anfiteatro Flavio di Pozzuoli 344; Parco archeologico dei Campi Flegrei – Parco archeologico delle Terme di Baia 332; Villa medicea di Poggio a Caiano e Giardino 316.

A questi si aggiungono i 24.375 visitatori del VIVE – Vittoriano e Palazzo Venezia e i 14.800 visitatori delle Gallerie degli Uffizi – Giardino di Boboli.

Redazione