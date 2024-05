L’anime One Piece compie 25 anni!

La festa per celebrare il compleanno di Monkey D. Luffy inizia oggi con lo svelamento del gonfiabile gigante in Piazza Gae Aulenti e l’apertura dell’esclusivo pop-up shop in Corso Como a Milano

Tanti gli appassionati e i fan riuniti all’ombra di un iconico ed enorme Cappello di Paglia per festeggiare insieme il famoso pirata di One Piece

(mi-lorenteggio.com) Milano 5 maggio 2024 – Toei Animation dà il via alle celebrazioni per i 25 anni dell’anime One Piece e del suo amato protagonista Monkey D. Luffy. Oggi, domenica 5 maggio, a Milano in Piazza Gae Aulenti, la cerimonia di svelamento del gonfiabile gigante che omaggia questo importante anniversario per l’anime di One Piece e che dà ufficialmente inizio ai fantastici festeggiamenti per il compleanno del pirata più famoso di sempre, pronto a fare festa in grande stile con i suoi numerosi fan.

A Milano, solo per oggi 5 maggio, i fan potranno scattare il loro miglior selfie assieme all’iconico e spettacolare Cappello di Paglia posizionato al centro di Piazza Gae Aulenti e inviarlo a www.luffybirthday2024.com o condividerlo utilizzando l’hashtag #LuffyBirthday2024 su Instagram! La loro foto sarà pubblicata sul sito insieme a quella di molti altri fan di One Piece in tutta Europa.

Ma non finisce qui… I festeggiamenti nel capoluogo meneghino proseguono con un’esperienza unica presso l’originale ed esclusivo pop-up shop ispirato alla filosofia dei Mugiwara Store del Giappone con una tematizzazione realizzata ad hoc per l’Italia. Il pop-up shop ha sedenella vicina e modaiola Corso Como (angolo Via Carlo De Cristoforis 1 – Via Capelli)e sarà aperto dal 5 al 19 maggio dalle ore 10:00 alle ore 20:00, in uno spazio di oltre 300 mq suddiviso in aree tematiche per un percorso di esperienze coinvolgenti.

Per la prima volta in Italia, una best selection di prodotti licenziati in Europa e una corposa ed esclusiva selezione di prodotti portati da Toei Animation in Limited Edition saranno disponibili all’acquisto per tutti i fan della saga. All’interno del pop-up shop si possono trovare prodotti e gadget inediti, postazioni per divertenti photo opportunity, la tradizionale lotteria in cui sono messi in palio tutti i giorni numerosi gadget provenienti dal mondo One Piece e molto altro. Tra i partner presenti all’evento anche i fidati amici di Banpresto, con una vasta selezione di prodotti all’interno dello shop e nell’area Ichibankuji, Funko, e Lucca Comics & Games ancora una volta insieme a Toei Animation Europe per celebrare One Piece e accompagnarci alla grande festa conclusiva che avrà luogo a Lucca (30 ottobre – 3 novembre). Un’occasione unica e imperdibile – e senza precedenti in Italia – per celebrare insieme il compleanno del nostro pirata preferito e festeggiare un grande traguardo per One Piece!

Unisciti alla ciurma, ne vedremo delle belle! Festeggiamo insieme i 25 anni dell’anime One Piece e il compleanno di Monkey D. Luffy!

A proposito di Toei Animation

Con sede a Tokyo e filiali a Los Angeles, Hong Kong e Parigi, Toei Animation è uno dei principali studi di animazione. Le missioni dell’azienda includono lo sviluppo e la produzione di serie animate, nonché la loro messa in onda su varie piattaforme e l’organizzazione della loro commercializzazione globale. Toei Animation Europe, fondata a Parigi nel 2004, gestisce lo sfruttamento commericale e la distribuzione delle serie prodotte da Toei Animation in Europa, Medio Oriente e Africa. Tra le serie più famose: Dragon Ball, One Piece, Mazinger Z, Ken il Guerriero, Sailor Moon, Capitan Harlock, Saint Seiya: Cavalieri dello Zodiaco…

A proposito di One Piece

La serie animata One Piece è l’adattamento del manga omonimo creato da Eiichiro Oda nel 1997. Il manga di One Piece ha avuto un enorme successo internazionale, con oltre 510 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Da oltre 10 anni, il manga di One Piece è costantemente tra i best seller mondiali. Prodotta da Toei Animation dal suo debutto nel 1999, la serie animata comprende più di 1100 episodi trasmessi fino ad oggi.

