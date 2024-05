VERDE. MUBAJ E COMUNEMENTE VERDE A ORTICOLA 2024:

LABORATORI, GIOCHI E ATTIVITÀ DAL 9 AL 12 MAGGIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2024 – In occasione della 27esima edizione di Orticola, a Milano dal 9 al 12 maggio, MuBAJ, insieme a Comunemente Verde, alla Sezione Didattica Scuola e Ambiente e all’Area Lavoro e Formazione del Comune di Milano, partecipa alla mostra mercato con laboratori di giardinaggio e cultura naturalistica dedicati a tutte le età.



Nel dettaglio, presso lo stand, da venerdì 10 maggio, si potrà assistere, senza prenotazione ai laboratori ‘Substrati per coltivazioni fuori suolo’ (10.30-12.30); ‘Riconoscere e conoscere i semi’ (venerdì 16.00-17.00; 17-18.00; sabato 11.00-12.00); ‘Bug Hotel’ (sabato 14.00-15.30; 15.30-17.00 su prenotazione, scrivendo a ED.scuolaeambiente@comune.milano.it dedicato ai bambini e alle bambine); ‘Piccolo laboratorio di trapianti’ (domenica 15.00-16.00; 17.30-18.30 su prenotazione scrivendo a URB.comunementeverde@comune.milano.it per i ragazzi e le ragazze dai 10 anni in su).



Il Museo Botanico ‘Aurelia Josz’ (inaugurato nel 2015, come osservatorio e laboratorio in evoluzione) e Comunemente Verde sono due aree e due attività complementari, dedicate alla scoperta del mondo vegetale e all’educazione naturalistica. La conoscenza e la conservazione della flora, l’equilibrio naturale e la valorizzazione della diversità vegetale, accompagnate dalle attività di ricerca, didattica e divulgazione sono il cuore di entrambi i progetti. I percorsi e le attività si svolgono normalmente presso la sede di via Zubiani/Margaria ovvero la Villa Lonati.



Comunemente Verde, in particolare, è un progetto che, dal 2009, si occupa di promuovere la conoscenza della biodiversità attraverso la progettazione, la realizzazione e la cura di microambienti e collezioni botaniche. Le serre e il giardino di Villa Lonati ospitano collezioni di piante tropicali e non, da frutto, da spezia, tessili, tintorie, officinali, ornamentali, acquatiche, carnivore e una selezione di agrumi, provenienti da tutto il mondo. Presso le serre è allestita inoltre la mostra permanente ‘Iter plantarum’ che illustra, esponendo una serie di esemplari, il percorso evolutivo delle piante e alcune particolari speciazioni. Una stazione sperimentale per lo studio delle capacità di adattamento delle specie di origine subtropicale completa il progetto.



La Sezione Didattica Scuola e Ambiente offre i suoi percorsi sempre presso la Villa Lonati nell’ambito del progetto Comunemente Verde e del Museo Botanico ‘Aurelia Josz’. I percorsi didattici sono rivolti ai bambini e alle bambine dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia, agli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I° grado per creare ambienti educativi stimolanti, che privilegiano un approccio diretto e coinvolgente, in luoghi suggestivi dove si conciliano aspetti scientifici, naturalistici ed estetici.



Anche l’Area Lavoro e Formazione, dal 2009, svolge parte delle attività formative presso le serre e il giardino di Villa Lonati. In collaborazione con il progetto Comunemente Verde vengono erogati corsi sulla cura e manutenzione del verde e corsi brevi su piante da interno, propagazione vegetativa e orto.

V.A.