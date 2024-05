MILANO. DENUNCIATI DUE WRITER, AVEVANO LASCIATO SCRITTE SU MURI E SERRANDE

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2024 – L’episodio risale alla notte tra il 6 e il 7 gennaio scorsi, quando un gruppo composto da nove persone, tutti italiani, dopo aver festeggiato il compleanno in un noto locale della movida milanese, riempie di scritte i muri e le saracinesche di uno stabile di via Lazzaretto. Alla festa, come emerso dalle indagini, erano arrivati già attrezzati per l’incursione notturna.

A seguito della denuncia sporta da parte del titolare dello stabile, gli agenti del nucleo specialistico Tutela Decoro Urbano della Polizia Locale di Milano, a seguito di una mirata attività investigativa sviluppata con l’acquisizione dei filmati, hanno individuato alcuni degli autori, tra cui due professionisti quarantenni (uno residente a Milano, l’altro nel Comune di Monza). Per loro, sulla base degli elementi raccolti e su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, sono scattate le perquisizioni domiciliari rinvenendo un video che documentava i fatti di quella notte.

Il controllo del fenomeno del writing continua a impegnare la Polizia Locale di Milano che, sempre sotto la direzione dell’Autorità Giudiziaria, è intervenuta anche lo scorso fine settimana in un deposito di Atm Milano. Due uomini a volto coperto armati di bombolette spray si erano introdotti per imbrattare i vagoni della metropolitana, dandosi poi alla fuga alla vista degli addetti della security Atm. Uno di loro, un cittadino di nazionalità bosniaca, è stato successivamente rintracciato grazie all’intervento di una pattuglia della Polizia Locale unitamente ad una pattuglia della security Atm. Anche in questo caso il writer era stato trovato in possesso di un dispositivo elettronico con il quale aveva immortalato la propria impresa a danno di ATM con l’intento poi di diffondere e condividere sui social network la propria tag.

