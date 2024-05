AL VIA A SALT LAKE CITY LA COPPA DEL MONDO PARACLIMBING

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 maggio 2024. Salt Lake City questa settimana rappresenta la culla dell’arrampicata mondiale: dopo le tappe di Coppa del Mondo Speed e di Coppa del Mondo Boulder, avrà il suo esordio, il 7 e 8 maggio, la Coppa del Mondo Paraclimbing.

Gli alfieri azzurri che gareggeranno al centro sportivo Momentum – Millcreek di Salt Lake City in questo importante avvio di stagione internazionale saranno il bolognese Gian Matteo Ramini (ASD Arco Climbing), Campione italiano categoria RP1, un argento in Coppa del Mondo 2022 e un argento in Coppa del Mondo 2023; il brunicense David Kammerer (AVS Brunek), Campione italiano categoria AL2, bronzo nella tappa di Coppa del Mondo di Salt Lake City 2023; Elisa Martin (ASD Teste Di Pietra), di Castelnuovo del Friuli, Campionessa italiana categoria RP3, trionfatrice assoluta in Coppa Italia 2023, buoni piazzamenti in Coppa del Mondo 2023, un bronzo nel 2021 a Briançon; la veneziana Lucia Capovilla (ASD Arco Climbing), vicecampionessa Mondiale, Campionessa Italiana categoria AU2, un oro e 2 argenti in Coppa del Mondo 2022, un argento e un bronzo in Coppa del Mondo 2023.

Lo Staff della Nazionale che accompagna i nostri 4 paraclimbers è composto dal Direttore Tecnico Cristina Cascone, dal tecnico Camilla Bendazzoli e dal fisioterapista Daniele Audia.

“La stagione internazionale si apre con una tappa molto impegnativa, anche dal punto di vista della trasferta. Il mood della squadra è buono, la motivazione molto alta e l’ottima preparazione fatta dagli atleti ci rende fiduciosi.” Riferisce il DT Cristina Cascone. “Questa tappa così distante ci ha spinti a schierare una rosa molto ristretta di azzurri, ma ci rifaremo a Innsbruck, dove la squadra sarà quasi al completo, con ben 22 convocati.”

Ma ecco il programma di gara: martedì 7 maggio a partire dalle ore 17.00 (ora italiana) partiranno le qualifiche, mentre mercoledì 8 maggio dalle ore 20.00 si disputeranno le finali.

I prossimi appuntamenti per il Paraclimbing sono, a livello nazionale, l’attesissimo Campionato Italiano, il 15-16 giugno a Reggio Emilia, e, a livello internazionale, la seconda tappa di Coppa del Mondo, il 24-25 giugno a Innsbruck.