Affari Poetici al Palazzo della Borsa di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 ottobre 2018 – Affari poetici. I doni della poesia (Effigie edizioni, pp. 138, € 18,00) verrà presentato, in occasione dell’uscita in libreria, da Tomaso Kemeny, Flaminia Cruciani, Paola Pennecchi, Angelo Tonelli e Pietro Berra in veste di coordinatore, martedì 30 ottobre 2018 alle ore 18.30 al Palazzo della Borsa in Piazza Affari a Milano.

Il volume, curato da Kemeny (tra i fondatori del Mitomodernismo), Cruciani e Pennecchi, è un’antologia -vero e proprio action book- della prima azione del movimento Poetry and Discovery nel corso della quale 53 poeti provenienti da tutta Italia e dall’estero, sulla scalinata del Palazzo della Borsa di Milano, in un pomeriggio del dicembre 2016, hanno recitato al grido Fight for beauty!, una loro poesia come dono in risposta alle distorsioni di un mondo globalizzato dal fondamentalismo economico. La Poesia, dunque, come Rivoluzione e irruzione della Bellezza nel mondo tramite il dono.

Scrive Kemeny: «Poetry and Discovery nasce dal lavoro di tutti i poeti, che nel corso dei secoli, hanno sognato di cambiare l’esistenza e il mondo. Non ci aspettiamo mirabolanti riforme istituzionali, ma diffondiamo l’energia poetica (che da secoli emana dalla lingua poetica italiana) con azioni disinteressate ed eroiche tali da riuscire a trasformare l’io narcisistico epocale in un Noi autentico. Oggi nel contesto di una civiltà sull’orlo indecoroso del tramonto, la poesia risuona come rivoluzionaria nel riuscire a risvegliare le energie del pensiero, l’immaginazione e l’entusiasmo esistenziale e altruistico, tracciando i confini di un cosmo preda dell’indecente caos contemporaneo».

Secondo Pennecchi, «vi è la necessità di una militanza poetica che si riassume nel verbo “esporsi” che implica la responsabilità delle proprie parole, un concimare laddove l’aridità è massima, le semine hanno infatti esiti inaspettati. Occorre abbandonarsi al sogno restando vigili nel mondo, ascoltare la voce degli antenati, dei maestri riportando l’etica al centro pulsante delle nostre azioni.»

Per Flaminia Cruciani, «la poesia è il potente strumento della scoperta: questo è Poetry and Discovery. Discovery è una parola che ci è piaciuta subito perché apre un campo semantico ampio, che contiene in sé l’idea della scoperta, ma anche dello spostarsi, della dinamicità, dell’invenzione, dell’accertamento, della ricognizione e del ritrovamento vero e proprio. Il lavoro del poeta è scuotere il cielo / aspettando che qualche frammento cada.»

Nel libro sono contenuti il manifesto programmatico di Poetry and Discovery, tutte le poesie recitate e offerte in dono al pubblico presente, gli interventi della direzione artistica, uno scritto sul senso delle azioni del movimento e un ampio inserto iconografico che documenta la performance.

Interventi poetici di: Paolo Agrati, Simona Albano, Lucianna Argentino, Emilia Barbato, Roberto Barbolini, Pietro Berra, Ilaria Caffio, Maddalena Capalbi, Gabriella Cinti, Giuseppe Conte, Rosita Copioli, Marina Corona, Flaminia Cruciani, Cinzia Demi, Adele Desideri, Donato Di Poce, Germain Droogenbroodt, Roberto Floreani, Gabriella Galzio, Bianca Garavelli, V.S. Gaudio, Tony Graffio, Vincenzo Guarracino, Barbarah Guglielmana, Leonardo Guzzo, Tomaso Kemeny, Paolo Lagazzi, Marica Larocchi, Simonetta Longo, Diana Ma’at, Francesco Macciò, Marco Marangoni, Amos Mattio, Giancarlo Micheli, Chicca Morone, Ivano Mugnaini, Mirna Ortiz, Angela Passarello, Paola Pennecchi, Quirino Principe, Alfredo Rienzi, Ottavio Rossani, Pierangela Rossi, Franco Sangermano, Luigi Scala, Lidia Sella, Gèza Szocs, Endre Szkàrosi, Silvia Tomasi, Daniela Tomerini, Angelo Tonelli, Vito Trombetta.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Redazione