Mobilità, la svolta green parte da Milano: ecco tutti i modi per dribblare l’inquinamento

Milano, 19 ottobre 2018 – Spesso, e a torto, si crede che il progresso tecnologico non vada mai d’accordo con il pianeta. Non è affatto così, soprattutto da quando l’hi-tech ha cominciato a svilupparsi anche in ottica ambientale. E un classico esempio, in questo senso, è quello del mercato automobilistico, dove la tutela dell’ambiente va di pari passo con il progresso. La svolta green per le automobili in parte è già avvenuta: basti pensare alla diffusione dei servizi di car sharing, un sistema al quale gli utenti si stanno velocemente abituando. In tutto questo, la regina incontrastata della mobilità green in Italia si trova al nord. Precisamente a Milano.

Milano, città regina del car sharing

Se si parla di mobilità green e di car sharing, nessuna città italiana è riuscita a fare meglio di Milano. Il capoluogo lombardo ha infatti collezionato numeri da record, come fra l’altro testimoniato dai dati del rapporto di mobilità del Ministero dell’Ambiente. Secondo il suddetto report, Milano vanta un totale di 3.290 veicoli nella flotta del car sharing (nel 2013 erano solamente 993). Il 43% di tutti i mezzi usati per il car sharing in Italia si trova proprio nel capoluogo della Lombardia, dove sono presenti (e usati) anche servizi come scooter sharing e bike sharing, compresi quelli elettrici (e quindi a impatto zero). Il boom riguarda anche l’utenza: negli ultimi cinque anni, gli iscritti ai suddetti servizi di car sharing sono passati da 40.000 a 639mila unità. E i modi per tutelare l’ambiente e spostarsi velocemente a Milano, comunque, non finiscono qui.

Le alternative green al car sharing

Il capoluogo lombardo, in quanto a mobilità, figura tra le prime 10 posizioni della classifica mondiale. Merito delle varie azioni intraprese per la riduzione del traffico e del numero di vetture circolanti: moltissimi abitati di Milano ogni giorno si spostano con il car sharing, in bicicletta, a piedi. Inoltre, i milanesi hanno ovviamente a disposizione la metropolitana e gli altri servizi di trasporto pubblico, parecchio utilizzati e ben funzionanti. Non è tutto: alcune persone non hanno intenzione di rinunciare all’auto, date le comodità che offre lo spostamento personale; dall’altra parte, però, non vogliono spendere troppo per l’acquisto della vettura, che per rispettare i nuovi parametri anti inquinamento potrebbe risultare molto costosa. Queste stesse persone, comunque, hanno a disposizione una valida alternativa, potendo prendere un auto in noleggio a lungo termine affidandosi a portali come automobile.it per esempio, dove è possibile trovare auto in linea con i nuovi standard per la tutela ambientale.

Car sharing, mezzi pubblici, noleggio a lungo termine: i sistemi per spostarsi senza incidere negativamente sull’ambiente ci sono e sono diversi tra loro. I cittadini hanno così l’opportunità di scegliere quello che più fa al caso loro, come succede a Milano, regina della mobilità green. Sperando che il suo esempio sia seguito a breve anche da altre città.

L. M.