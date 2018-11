LOMBARDIA. RICERCA: AL VIA BANDO DA 70 MILIONI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 05 novembre 2018 – Un bando da 70 milioni di euro

destinato a Organismi di Ricerca, Università e Imprese aggregati

in forma di partenariati, composti da minimo 3 soggetti a un

massimo di 8 di cui almeno una PMI e un Organismo di ricerca.

Lo ha presentato nella conferenza del dopo Giunta il

vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca,

Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle

imprese Fabrizio Sala.

L’intensità d’aiuto massima sia per attività di Ricerca

industriale che di Sviluppo Sperimentale risulta pari al 60%

delle spese ammesse per le Piccole Imprese, al 50 per le Medie e

al 40 per le Grandi Imprese e Organismi di Ricerca.

L’agevolazione concessa per singolo Partenariato non potrà

essere superiore a 5 milioni di euro.

La ‘call hub ricerca e innovazione’ prevede il finanziamento di

progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in una

di queste 7 Aree di Specializzazione o nel driver trasversale di

sviluppo smart cities and communities: Aerospazio;

Agroalimentare; Eco-industria; Industrie creative e culturali;

Industria della Salute; Manifatturiero Avanzato; Mobilità

sostenibile.

“Stimiamo di generare 140 milioni di euro su progetti di ricerca

e innovazione – ha commentato il vicepresidente Sala – visto che

le imprese coprono i costi al 50%. I progetti muoveranno

investimenti pari a 1,4 miliardi, l’equivalente dello 0,5% del

Pil della Lombardia”.

“E’ un bando innovativo che aprirà a gennaio – ha detto ancora

Sala – e si chiuderà a fine marzo, poi andrà in negoziazione. Il

termine massimo per l’avvio dei progetti è a 30 mesi”.

“Premiamo le eccellenze, le idee che abbiamo nelle università,

nei Centri di ricerca e nelle aziende – ha concluso il

vicepresidente Sala – in linea con la nostra impostazione che

vede in primo piano il trasferimento tecnologico”.

Attenzione: su questo argomento è disponibile un video, libero

da diritti, al seguente link: http://bit.ly/2SKjTvL. Il file

contiene intervista al vicepresidente Fabrizio Sala e immagini

di copertura.

Redazione