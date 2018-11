Natale a Milano: ecco dove trovare i Mercatini

Milano, 12 novembre 2018 – Il Natale arriva anche all’ombra dei grattacieli della Madonnina, pure qui ha la sua magia di luci e colori, la sua tenerezza romantica, esattamente come a Bolzano, Merano o via San Gregorio Armeno di Napoli. Solo in versione più … cittadina!

Natale a Milano

Natale a Milano si respira sicuramente in piazza Duomo, davanti alla spettacolare cascata di guglie che è la cattedrale gotica del capoluogo lombardo. Qui viene allestito il gigantesco albero di Natale carico di luci che da qualche anno viene affiancato da giochi di grafica luminosa anche sui palazzi circostanti, il che trasforma l’intera piazza in un teatro festoso! Ma al di là dello spirito sacro, a Milano il Natale è shopping allo stato puro! Galleria Vittorio Emanuele, via Montenapoleone, corso Buenos Aires, via Manzoni e corso Venezia vi aspettano, con un portafoglio possibilmente ben pieno! Non manca il Natale culturale, con i concerti alla Scala o al Nuovo e le mostre nei musei cittadini. La pista di ghiaccio viene montata ogni anno per la gioia di grandi e piccoli, ma i bimbi possono anche godere di serate speciali nelle librerie del centro, di animazione con Babbo Natale e del villaggio di Natale nella vicina Monza.

I mercatini di Natale?

Anche se non sembra, Milano è la città dei mercatini di Natale per eccellenza. Basta andarli a scoprire in giro per carpirne la magia, che non ha nulla di meno rispetto a quella del Trentino. I Mercatini di Natale a Milano sono gli “Oh bei, Oh bei“, casette di legno o bancarelle ricche di luci e cariche di artigianato, giocattoli, oggetti d’arte e idee regalo di ogni tipo. Si comincia il giorno di Sant’Ambrogio, il 7 dicembre, e si trovano per lo più in piazza Duomo, al Castello Sforzesco ma sono anche molto suggestivi quelli montati lungo i Navigli, e quelli al chiuso (“i più grandi d’Italia”) alla Fiera di Rho. Nelle cosiddette “periferie” ogni mercatino si distingue per caratteristiche tipiche anche del posto: i mercatini di Milano Ovest hanno una impronta più equo-solidale, più semplice, ma sempre votata alla praticità; artigianato e beneficenza anche nelle zone di via Bovio, mentre libri, vestiti usati e giocattoli antichi popolano le casette magiche di Milano Sud. Fa parte dello spettacolo dei Mercatini anche il Villaggio delle Meraviglie che si organizza di solito al Parco Indro Montanelli e che è orientato per lo più a garantire lo stupore e il divertimento dei bambini alla ricerca dei loro doni preferiti.

Natale e Capodanno a Milano

Se passate le feste Natalizie nel milanese potete approfittare anche di prolungare le vacanze fino all’anno nuovo. Infatti per l’ultimo giorno dell’anno Milano è la capitale degli eventi, con festeggiamenti di ogni tipo, dal cenone di capodanno nei ristoranti del centro con cucine provenienti da ogni parte del mondo, ai festeggiamenti nelle famose discoteche più glamour d’Italia di Corso Como, ai grandi Hotel di lusso che organizzano grandi veglioni nelle loro sale eleganti. Per informazioni sugli eventi di Capodanno a Milano potete visitare il sito www.CapodannoMilano.club

Mercatini di Natale a Milano: numeri utili

Gli orari di apertura dei Mercatini di Milano vanno di solito dalle 8:30 o 9 del mattino fino alle ore 20 o alle 21. Per maggiori informazioni e dettagli anche su altri orari e iniziative, chiamate il numero 02-88455555 (email di riferimento: infotourist@comune.milano.it ) o visitate il sito https://www.turismo.milano.it

L. M.