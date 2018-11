Milano, domenica 18 novembre inizia l’Avvento ambrosiano. Nella messa in Duomo l’Arcivescovo incontra i non udenti e gli ipoudenti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 novembre 2018 – Sarà dedicata alle persone con disabilità uditiva la prima Messa di Avvento che l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, presiederà in Duomo, domenica 18 novembre, alle ore 17.30. I non udenti, in un momento di incontro organizzato dalle 16.45 alle 17.15, precedente la celebrazione, potranno raccontare all’Arcivescovo la loro esperienza, presentati dal cappellano incaricato don Luigi Poretti.

La celebrazione si inserisce nel progetto, voluto dall’Arcivescovo Mario, di poter incontrare nelle diverse domeniche di Avvento che prepara il Natale, alcune categorie di persone, nel contesto di una celebrazione alla quale sono naturalmente invitati a partecipare anche altri fedeli. Quest’anno l’Arcivescovo, oltre a voler incontrare i non udenti e gli ipoudenti domenica 18 novembre, ha coinvolto: gli operatori del mondo della moda il 25 novembre; i genitori nell’ambito della scuola il 2 dicembre; quanti operano nelle realtà del volontariato il 9 dicembre; gli operatori del mondo del lavoro il 16 dicembre.

In modo particolare domenica 18 novembre la celebrazione, oltre ad essere sottotitolata, si avvarrà della traduzione in simultanea nella lingua dei segni (LIS, una vera e propria lingua, con proprie regole grammaticali, sintattiche, morfologiche e lessicali) con un interprete, mentre un impianto di induzione magnetica potenzierà il segnale uditivo per le persone dotate di apparecchio acustico. Così infatti l’Arcivescovo si esprime nella lettera pastorale 2018-2019 Cresce lungo il cammino il suo vigore: “Si deve tenere presente che ci sono persone con deficit auditivi: anche loro, come tutti, hanno diritto di ricevere la buona notizia del Vangelo. (…). Invito a valorizzare gli strumenti che la tecnologia mette a disposizione per consentire a non udenti, a ipoudenti, a persone anziane di cogliere bene le parole della Scrittura lette nell’assemblea liturgica” (3.1).

