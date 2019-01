Cesate. 23enne gravemente ferito dai botti

(mi-Lorenteggio.com) Cesate, 1 gennaio 2018 – Stanotte, in via Italia 4, un 23enne, è stato soccorso da un’automedica del 118 e da un’ambulanza della Croce Rossa di Paderno, dopoché è rimasto gravemente ferito per l’esplosione di un botto, dove ha riportato la perdita di un arto e ustioni gravi al volto. Dopo esser stato stabilizzato, è stato trasportato all’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso. Giunto in ospedale, nella notte, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico nella notte, è in prognosi riservata e ha riportato l’amputazione di un avambraccio.

V. A.