Buccinasco. Coltivare la vite, impariamolo agli Orti!

Sabato 26 gennaio alle 10.30 in via degli Alpini l’associazione Quarto Paesaggio propone il “Corso sulla potatura e la riproduzione della vite”, a cura del naturalista Filippo De Simone.

Buccinasco, MI (21 gennaio 2019) – Coltivare la vite, nell’orto o in giardino, non è difficile. Questa pianta tuttavia, pur accompagnandoci da sempre nelle nostre tradizioni, non ha mai perso la sua indole selvatica e per questo, anno dopo anno, è necessario educarla grazie a una corretta potatura. L’associazione Quarto Paesaggio, con il patrocinio del Comune e la collaborazione del Comitato Orti, organizza il “Corso sulla potatura e la riproduzione della vite”, a cura del naturalista Filippo De Simone. Il corso si terrà sabato 26 gennaio dalle ore 10.30 presso gli Orti comunali di via degli Alpini.

“Gli orti urbani di Buccinasco – dichiara l’assessora al Welfare Rosa Palone – sono un luogo di incontro e socialità per numerosi cittadini. Possono diventare anche luoghi di cultura, in cui l’esperienza dei nostri ortisti si incontra con le competenze di esperti, come accadrà sabato prossimo. Insieme all’associazione Quarto Paesaggio e al Comitato Orti proponiamo un corso gratuito a cui invitiamo non solo gli ortisti ma anche tutti i cittadini interessati”.

Durante il corso, dopo aver esaminato le varie forme di allevamento e le tecniche di potatura della vite, dagli Etruschi fino ai vitigni moderni, verranno approfondite le tecniche di riproduzione di questa magnifica pianta. Quando, come e perché potare la vite? Come ottenere una nuova pianta a partire da un ramo? Filippo De Simone aiuterà i partecipanti a rispondere a queste domande e li guiderà alla scoperta dell’affascinante mondo della vite.