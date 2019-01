Milano. BALBUZIE,INAUGURATA DA ASSESSORI GALLERA E RIZZOLI NUOVA SEDE MILANESE DEL CENTRO CHE OPERA SU DISTURBI LINGUAGGIO

GALLERA: CREIAMO UNA RETE SPERIMENTALE STRUTTURE DI ECCELLENZA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 gennaio 2019. Inaugurata dagli assessori regionali

Giulio Gallera (Welfare) e Melania Rizzoli (Istruzione,

Formazione e Lavoro) la nuova sede milanese di ‘Vivavoce

Institute’, il centro medico che opera nell’ambito dei disturbi

del linguaggio e dell’apprendimento, della Psicologia e della

Neuropsichiatria infantile.

Fondato nel 2011 su iniziativa di Giovanni Muscarà, ex

balbuziente, il centro ha sviluppato un approccio innovativo per

dare una soluzione concreta, efficace e duratura a chi soffre di

balbuzie: il metodo MRM-S (Muscarà Rehabilitation Method for

Stuttering), oggi dimostrato scientificamente e al centro di un

progetto di validazione scientifica.

GALLERA: DISTURBI COINVOLGONO GIOVANI IN FASE CRESCITA – “La

balbuzie, i disturbi del linguaggio e dell’apprendimento – ha

sottolineato l’assessore Gallera – meritano un’attenzione

particolare e specifica soprattutto perché coinvolgono i giovani

in un momento particolare della crescita e della loro fase

evolutiva. L’azione del Centro Medico Vivavoce è importante

proprio per l’individuazione di percorsi personalizzati e

diretti”.

RETE STRUTTURE ECCELLENZA PER OFFRIRE LE CURE MIGLIORI – “Pur

non essendo questo disturbo considerato a livello nazionale un

Livello Essenziale di Assistenza – ha aggiunto Gallera –

Regione Lombardia riesce comunque a garantire una serie di

azioni mirate; tuttavia è mia intenzione creare e definire una

rete delle strutture di eccellenza, come questa, nell’ambito

riabilitativo al fine di mettere a sistema le conoscenze e

assicurare ai cittadini le cure migliori”.

LE DIMENSIONI DEL FENOMENO – I disturbi del linguaggio e

dell’apprendimento possono essere di varia natura e per questo

non è facile avere una statistica precisa. Secondo i dati Istat

presentati a gennaio 2019, circa il 20% dei bambini con un

sostegno a scuola presenta un disturbo del linguaggio e il 19%

un disturbo dell’apprendimento. In particolare, i disturbi del

linguaggio compaiono e sono più frequenti in età prescolare, con

una prevalenza di circa l’8%, e tendono a risolversi

spontaneamente in età scolare in circa la metà dei casi.

Nel caso dei disturbi dell’apprendimento, quali dislessia,

disortografia, disgrafia e discalculia, esistono percorsi

diagnostici precisi, test standardizzati e una legge a supporto

dei ragazzi che ne soffrono. A tutela del diritto allo studio,

la norma prevede nuove metodologie didattiche e la formazione

specifica dei docenti.

RIZZOLI: UN BAMBINO BALBUZIENTE SARA’ ESPOSTO A CASI BULLISMO –

“Come medico, credo sia importante che aprano centri come

questo: i disturbi del linguaggio, infatti, sono spesso

sottovalutati – ha rimarcato l’assessore Rizzoli – in

particolare perché si manifestano in tenera età, ed è comune la

convinzione che i sintomi passeranno da soli. Ma non si tiene

conto che un bambino balbuziente sarà facilmente soggetto a

bullismo, il suo carattere svilupperà insicurezze e dovrà

affrontare molti ostacoli in ambito scolastico e sociale. Mentre

da adulto, quando non potrà più essere curato, avrà problemi sul

lavoro e nel rapporto con gli altri. Ecco perché bisogna

sollevare il velo su questi disturbi: al contrario di quanto

molti pensano, spesso non sono causati da una difficoltà

personale a interagire con il mondo, ma, al contrario, la

provocano”.

“La balbuzie – ha spiegato Pasquale Cannatelli, direttore

sanitario Vivavoce – è un disturbo riconosciuto, tanto da essere

inserito nel Manuale di Classificazione Internazionale delle

Malattie, lo strumento che riporta in modo sistematico e secondo

precise regole, la nomenclatura delle diagnosi, dei traumatismi,

degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e

terapeutiche. Purtroppo, ad oggi, il riconoscimento della

balbuzie è solo istituzionale e questo comporta che i costi

necessari a intraprendere un percorso terapeutico siano a carico

del paziente o della sua famiglia”.



