SICUREZZA, DE CORATO: ‘CON L’INCONTRO DI ASSAGO/MI REGIONE CONFERMA VICINANZA A COMUNI E ARMA DEI CARABINIERI’

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 03 febbraio 2019 – L’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, parteciperà domani, lunedì 4 febbraio, all’incontro ‘Carabinieri fra la gente: prevenzione delle truffe alle persone anziane’ organizzato dal Comune di Assago e dall’Arma dei

Carabinieri.

“Un appuntamento, quello di domani, che ha una duplice valenza: da un lato – commenta l’assessore regionale Riccardo De Corato – confermiamo la vicinanza di Regione Lombardia alle istituzioni

locali, a partire dai comuni, nel sostegno alle politiche di sicurezza. Un sostegno importante, che l’Amministrazione del presidente Fontana ha tradotto in meno di 1 anno di governo in atti concreti, come il contributo alle spese dei comuni per potenziare la videosorveglianza e il controllo del territorio.

Dall’altro lato ribadiamo la nostra vicinanza all’Arma dei Carabinieri, cui tutte le istituzioni devono essere riconoscenti per l’attività svolta ogni giorno a difesa dei cittadini, della loro incolumità e sicurezza”.

Redazione