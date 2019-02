LETTERA APERTA AL SINDACO SALA SULLA RIAPERTURA DEI NAVIGLI A MILANO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 4 febbraio 2019 – Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile Signor Sindaco, con questa nostra lettera vogliamo condividere alcune riflessioni legate alla riapertura dei Navigli con l’obiettivo di procedere il più rapidamente possibile alla realizzazione di questo ambizioso progetto.

Come primo punto riteniamo importante sottolineare un generale parere favorevole delle nostre Associazioni alla riapertura integrale dei Navigli in città nel tratto completo da Cassina de Pomm alla Darsena connessa all’obiettivo di ripristinare la navigabilità sull’intera rete dei Navigli lombardi, per fini turistici. Siamo convinti che questo grande progetto possa generare molteplici benefici economici, sociali ed ambientali, offrendo nuove opportunità di sviluppo economico, avendo un ruolo importante per quanto concerne il miglioramento della qualità della vita e della vivibilità del “sistema città”, conferendo inoltre all’ambiente maggiore biodiversità e bellezza. Considerando che queste ricadute non saranno solo a vantaggio dei quartieri attraversati, ma anche per l’intera città di Milano e per la Lombardia. Siamo inoltre convinti che tale intervento avrà un effetto positivo di contraddistinguere e caratterizzare, nella competitività delle città del mondo, Milano come città virtuosa capace di investire sui valori ambientali e sul paesaggio, caratteristica che potrà permanere per i decenni a venire. Riteniamo inoltre che per raggiungere questo ambizioso obiettivo, vera “novità dirompente per la città di Milano”, l’Amministrazione Comunale dovrà contestualmente dare risposte, sia di carattere generale sia particolari, a tutti coloro che hanno fin qui espresso anche legittime perplessità e dubbi.

In particolare le Associazioni firmatarie sottolineano la necessità che l’Amministrazione Comunale: 

– predisponga un progetto integrale da Cassina de’ Pomm alla Darsena in grado di affrontare complessivamente tutti i problemi connessi con la riapertura dei navigli ed in particolare di entrare nel dettaglio degli aspetti più critici riscontrabili lungo tutto il tracciato. In particolare quelli paesaggistici e ambientali fondamentali per rendere evidente la “visione” generale e qualitativa di città dell’Amministrazione Comunale. 

– ponga particolare attenzione agli aspetti legati alla mobilità veicolare e ciclabile che tante critiche e dubbi hanno sollevato durante gli incontri riguardanti le “cinque tratte”. A questo proposito si chiede inoltre di valutare l’opportunità di progettare insieme alla riapertura dei Navigli una diversa riorganizzazione del traffico per l’intera città al fine di favorire la mobilità collettiva/ciclabile a Milano, proponendo anche nuove e più grandi aree pedonali e spazi pubblici conseguenti al progetto di riqualificazione urbana.

 – valuti, congiuntamente al processo di riapertura dei nuovi Navigli, l’opportunità di intervenire nella riqualificazione di quelli esistenti al fine di scongiurare, ad esempio, le situazioni di degrado presenti sul tratto urbano del Naviglio Martesana (orti abusivi, abbandono di rifiuti e simili).

 – effettui uno studio complessivo sulla rete idraulica della città al fine di definire da un lato la reale necessità di acqua per i fabbisogni agricoli del Sud Milano e del Pavese in rapporto all’ipotesi di realizzazione della connessione idraulica (tubo interrato), e dall’altro dare una soluzione definitiva alla delicata questione del Seveso compreso il nodo più critico del tratto tra Via Carissimi e il Ponte delle Gabelle dove le acque del Seveso si uniscono a quelle della Martesana. In particolare si chiede di collocare il progetto di riapertura dei Navigli nell’ambito ancora più grande del recupero e valorizzazione di tutto il reticolo minore della Città di Milano non perdendo quindi di vista il tema fondamentale di “Milano città d’acqua” che non si esaurisce con il progetto di riapertura dei Navigli.

In particolare si chiede all’Amministrazione Comunale di:  valutare nel progetto di riorganizzazione del traffico l’ipotesi che Via Sammartini possa essere un’alternativa all’attuale funzione svolta da Via Melchiorre Gioia, nell’ambito più generale dell’obiettivo della riduzione di spazi destinati allo stazionamento di superficie come peraltro indicato nell’attuazione del PUMS.

 – comunicare in maniera efficace ai cittadini e agli attuali utenti della Linea 94 quali servizi alternativi saranno resi disponibili conseguentemente allo spostamento/cancellazione della linea 94 stessa.

 – garantire con continuità l’informazione e la partecipazione dei cittadini milanesi nelle successive fasi di programmazione, progettazione e realizzazione dell’opera di riapertura dei Navigli in città.