Corsico – Cani: attenzione alla parvovirosi

(mi-Lorenteggio.com) Corsico, 8 febbraio 2019 – È recente la notizia che un’epidemia di parvovirosi canina sta colpendo alcune Regioni italiane tra cui la vicina Liguria. “Visto l’elevato numero di cani presente a Corsico – commenta l’assessore alla tutela animali Roberto Andreis – invitiamo i proprietari a recarsi dal veterinario non appena si presentano i primissimi sintomi di diarrea e vomito”.

Il virus della parvovirosi, infatti, colpisce l’intestino del cane ed è fatale per l’animale, se non viene contrastato per tempo.

“Essendo una malattia contagiosa per gli animali, che si trasmette attraverso le feci – aggiunge l’assessore all’ambiente Lucia Lucentini – è fondamentale, oltre a essere un obbligo di legge, che tutti i proprietari di cani si premurino di raccogliere le deiezioni del proprio animale, per evitare che il virus possa diffondersi”.

