Proroga della mostra “Elliott Erwitt. Personae” fino al 24 marzo 2019

(mi-lorenteggio.com) Reggia di Venaria – Torino, 14 febbraio 2019 – A meno di due settimane dalla conclusione si avvia a superare il traguardo dei 55.000 visitatori la mostra Elliott Erwitt Personae, che in più occasioni è stata tra le mostre più visitate in Italia in questo periodo.

Si conferma quindi il successo tra il grande pubblico, soprattutto di giovani, della programmazione di mostre dedicata ai grandi maestri della fotografia, a partire dalla prima rassegna del 2016 su SteveMcCurry.

Per iniziativa del Consorzio delle Residente Reali Sabaude e di Civita Mostre in collaborazione con SudEst 57, sino al prossimo 24 marzo sarà quindi possibile ammirare gli scatti di uno dei più grandi maestri della fotografia del nostro secolo.

Allestita presso le Sale dei Paggi, Elliott Erwitt Personae è il titolo della prima retrospettiva delle sue fotografie sia in bianco e nero che a colori. I suoi scatti sono ormai diventati delle icone della fotografia, esposti con grande successo a livello internazionale, mentre la sua produzione a colori è quasi del tutto inedita. Con oltre 170 immagini, il percorso espositivo mette in evidenza l’eleganza compositiva, la profonda umanità, l’ironia e talvolta la comicità del grande fotografo americano: tutte caratteristiche che rendono Erwitt un autore amatissimo e inimitabile, considerato il “fotografo della commedia umana”.

