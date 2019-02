Milano. Palasharp, il Sindaco Sala: “A breve il bando”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 febbraio 2019 – Stamane il Sindaco di Milano, Beppe Sala, si è recato per un sopralluogo al Palasharp di Milano, oggi abbandonato, che entro un anno, tornerà a disposizione della città, grazie ad un bando. Così, in sintesi, il messaggio del Sindaco con un video messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook.

“Stiamo avviando la ricerca di un partner privato che potrà gestire il Palasharp. La buona notizia è che abbiamo delle manifestazioni di interesse. In questi giorni sono sono iniziati i lavori di messa in sicurezza. ed è stato fatto lo sfalcio esterno. Settimana prossima ci sarà la pulizia e lo sgombero finale con la posa di lastre in acciaio per impedire nuove occupazioni”.

Il Sindaco di Milano da ormai 3 anni continua a

dire di essere ossessionato dalle periferie, ma il suo unico chiodo fisso

sono le moschee”. È il commento del coordinatore di Forza Italia a Milano,

Fabio Altitonante, al video girato dal Sindaco davanti al Palasharp.

“I milanesi non sono leoni da tastiera, ma pretendono giustamente di essere

il primo interesse del loro Sindaco. E soprattutto Milano ha sempre

dimostrato di essere accogliente e a favore della libertà di culto, ma

siamo per le regole. C’è una legge regionale da rispettare e di recente

abbiamo approvato due nuovi documenti per fermare la sanatoria delle

moschee abusive e l’apertura indiscriminata di luoghi di culto non

controllati.

Il Sindaco dice ai cittadini che le moschee si faranno anche se non

piacciono, noi diciamo che le regole ci sono e si devono rispettare, anche

se non piacciono”.

Sull’ex Palasharp Altitonante precisa: “Siamo contenti che finalmente si

stia mettendo in sicurezza, dopo anni di abbandono. Noi lo chiediamo da

tempo, diverse inchieste giornalistiche hanno mostrato il degrado e

l’insicurezza all’interno della struttura.

Il Comune si è svegliato solo perché ad aprile arriverà una delegazione del

comitato olimpico per un sopralluogo. Bene che le Olimpiadi producano fin

da oggi benefici per la nostra città”.

Redazione