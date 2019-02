CONSIGLIERE NICOLA DI MARCO. ANCORA RITARDI NELLA RIQUALIFICAZIONE DI LORENTEGGIO, LEGA e CENTRO DESTRA NON DISCUTONO MOZIONE URGENTE M5S

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 19 febbraio 2019- “Nel quartiere di Lorenteggio i lavori di riqualificazione urbana avrebbero dovuto essere avviati già questa estate, ma siamo ancora in alto mare e viene annunciato l’ennesimo ritardo. Ho quindi depositato questa mattina in Consiglio regionale una mozione urgente per sollecitare la Giunta regionale ad assicurare tempi rapidi e ragionevoli nella consegna dei lavori, dopo che nei mesi scorsi ero già intervenuto nel merito con un’interrogazione. Lega e centro-destra abbiano deciso di non discutere la mozione evitando di affrontare i problemi cronici del quartiere. E’ l’ennesimo schiaffo ai cittadini. L’Assessore Bolognini fa le passerelle con le telecamere al seguito ma si sottrae in tutti i modi alla discussione e in aula sulla riqualificazione. Questo la dice lunga sui suoi reale volontà di assicurare i lavori in tempi rapiri”, dichiara il Consigliere regionale del M5S Lombardia Nicola Di Marco.

“Su questa questione avevo già depositato un’interrogazione. Nella risposta l’Assessore dichiarava che a novembre dell’anno scorso sarebbe stato pronto il progetto definitivo per lo stabile di Via Giambellino e a gennaio di quest’anno sarebbero stati ultimati i progetti definitivi per gli stabili in Via Marzano 4 e Lorenteggio 179. L’Assessore ha anche dichiarato che il progetto nel suo complesso avrebbe potuto subire delle varianti alla luce delle contaminazioni riscontrate.

Oltre ai ritardi la situazione è aggravata da una serie di occupazioni abusive e da un contesto più generale di degrado e presenza di micro-criminalità. Come M5S continueremo a monitorare la situazione e a sollecitare la Giunta a garantire un coordinamento più efficace, e soprattutto più efficiente, fra gli Enti coinvolti nel progetto di riqualificazione urbana per superare le criticità dovute ai fallimenti delle politiche per il diritto alla casa delle maggioranze di Lega e Centrodestra che governano da anni la Regione”, conclude Di Marco.

