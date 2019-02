Trezzano. Colto da malore al cimitero, in ospedale con l’elisoccorso

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 19 febbraio 2019 – Stamane, intorno alle ore 11.00, in via Fucini Renato, davanti al cimitero comunale, un uomo di 54 anni è stato colto da malore, dovuto ad una probabile intossicazione. Soccorso dai Carabinieri, dal personale paramedico di un’ambulanza della Croce Bianca Sedriano e dal personale dell’elisoccorso, atterrato nel campo adiacente, è stato trasportato in elicottero, in codice giallo, all’ospedale Niguarda di Milano.

Un paio di ore prima, intorno alle ore 9.00, in via San Cristoforo, una donna di 39 anni è rimasta investita in un incidente stradale, riportando lievi contusioni, ed è stata trasportata da un’ambulanza della Croce Verde Trezzano all’ospedale San Carlo di Milano in codice verde.

V. A.