DUOMO DI MILANO. PROSEGUONO I “VESPRI D’ORGANO IN DUOMO”: APPUNTAMENTO SABATO 23 FEBBRAIO CON ALESSIO CORTI

Alessio Corti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 febbraio 2019. In preparazione alla celebrazione eucaristica vigiliare delle ore 17.30 in Cattedrale, sabato 23 febbraio è proposto un momento di meditazione in musica, dalle ore 16.30 e fino alle ore 17.15, con lettura di alcuni brevi brani dalla Scrittura che offriranno un’“intonazione spirituale” all’ascolto a cura dell’Arciprete del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo.

Protagonista ed ospite d’eccezione per questo nuovo appuntamento sarà Alessio Corti, Organista titolare della Chiesa di Santa Maria Segreta, che si misurerà con le tastiere dello strumento nella cornice del vespro e con le composizioni di César Franck, Olivier Messiaen e Jean Langlais.

L’ingresso per i fedeli avverrà come di consueto liberamente dal Portone Estremo Nord (Piazza del Duomo, lato Galleria Vittorio Emanuele II).

PROGRAMMA

César Franck (1822 – 1890)

Pièce Heroïque

Cantabile

Olivier Messiaen (1908 – 1992)

Apparition de l’Église éternelle

Jean Langlais (1907 – 1991)

Ave Maria, Ave Maris Stella, op.5 n.2

Te Deum, op.5 n.3

Alessio Corti si è diplomato in Pianoforte con Lucia Romanini, in Organo e Composizione Organistica con Enzo Corti e in Clavicembalo con Laura Alvini. In seguito ha studiato con Lionel Rogg presso il Conservatorio Superiore di Ginevra, ottenendo il “Prémier Prix de Virtuosité avec Distinction” e il “Prix Otto Barblan”. Vincitore di numerosi Concorsi Internazionali, è organista titolare della Chiesa di S. Maria Segreta in Milano. Ha effettuato numerose registrazioni discografiche, tra cui l’Opera Omnia per Organo di J.S. Bach. E’ regolarmente invitato a suonare per prestigiosi Festival europei e come giurato per Concorsi internazionali. Ha collaborato ai progetti e inaugurato i nuovi organi dell’Università Cattolica e della Basilica di S. Babila a Milano. Nel 2001 è stato nominato Professore d’Organo alla Haute Ecole de Musique di Ginevra, quale successore di Lionel Rogg.

CALENDARIO

Sabato 23 marzo 2019 – ore 16.30

Simone Pietro Quaroni

Organista titolare della Chiesa di San Luca, Pavia

Sabato 4 maggio 2019 – ore 16.30

Emanuele Vianelli

Organista titolare del Duomo di Milano

Sabato 8 giugno 2019 – ore 16.30

Alessandro La Ciacera

Secondo organista del Duomo di Milano

Per informazioni:

www.duomomilano.it

info@duomomilano.it

V.A.