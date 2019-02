Bollate. Ripresa dei lavori di asfaltatura nelle strade

(mi-lorenteggio.com) Bollate, 22 febbraio 2019 – Con il lieve aumento delle temperature, riprendono i lavori di asfaltatura dei marciapiedi in città. Si comincia da via Caduti bollatesi per poi proseguire con un calendario intenso e serrato.

“Avremo una primavera e un’estate cariche di lavori sulle strade cittadine – dice il Vice Sindaco Alberto Grassi. Sono a conoscenza dei disagi provocati dalla posa della fibra ottica; chiedo a tutti di portare pazienza perché, con l’arrivo della bella stagione, Open Fiber è obbligata contrattualmente a

fare il ripristino definitivo delle strade, asfaltando tutti i tratti manomessi”.

