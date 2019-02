Anche il gioco cambia faccia e diventa mobile!

Milano, 26 febbraio 2019 – Smanettare con i cellulari di ultima generazione è ormai un’attività che più o meno tutti svolgiamo quotidianamente e i motivi sono molto chiari. Se prima infatti si era più restii ad effettuare qualsivoglia attività sul web, oggi si è più propensi a cercare amici, fare shopping, informarsi online. Dalla fiducia nelle potenzialità del web al passaggio ai canali mobile il passo è breve. Il canale mobile, in particolare, viene oggi prediletto rispetto ad altri, non solo per la comunicazione istantanea ma anche per l’intrattenimento.

Negli ultimi anni è stato infatti registrato un incremento dell’utilizzo di smartphone e tablet, ascrivibile al potenziamento di questi dispositivi ormai in grado di fornire molteplici servizi e incanalare una vasta gamma di dati. Questi mini-computer, però, hanno ricevuto migliorie anche sul piano grafico e sonoro, aspetto questo che risulta fondamentale per coloro che lo utilizzano per finalità ludiche.

A riprova di ciò appaiono eloquenti le statistiche presentate da Agimeg sulla prima parte dello scorso anno: il 68% dei giochi online giunge attraverso il mobile. Si prospettano inoltre margini di miglioramento anche per i prossimi mesi.

Esiti così positivi si devono di certo al fatto che il mobile permette di giocare in ogni momento della giornata, purché si abbia una connessione stabile a disposizione. Va considerato anche che le proposte ludiche sono sempre più diversificate, grazie all’incremento di applicazioni che riguardano specificamente il mondo del gambling online.

Sicuramente al primo posto si collocano le scommesse sportive, che complice anche la il campionato mondiale 2018, hanno rincarato la crescita del settore. Non è tutto, poiché schermi grandi, realtà aumentate, risoluzioni ottimali sono i contributi forniti dai nuovi dispositivi ai casino online, che pur richiamano l’attenzione di una grossa fetta di giocatori che prediligono la piattaforma virtuale al luogo fisico. Senza considerare che c’è la possibilità di avviare l’attività in pochi clic e di gestire la fase del pagamento in totale sicurezza direttamente dal telefonino.

Insomma la strada imboccata dagli esperti sembra volta a rendere l’esperienza virtuale sempre più personalizzata e originale, ma allo stesso tempo anche di semplice fruizione.

L. M.