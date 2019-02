Milano. Cantata in piazza Duomo per Lucio Dalla

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 febbraio 2019 – In occasione dell’anniversario della morte di Lucio Dalla, il prossimo 1 marzo, in piazza Duomo ci sarà un ritrovo in memoria del grande cantautore.

“Abbiamo pensato di ritrovarci tutti insieme in Piazza Duomo, per ricordare l’artista bolognese suonando e cantando insieme le sue canzoni.

Così come fatto per De André, dedichiamo questa serata ad un altro dei grandi protagonisti della scena musicale italiana, e ci vediamo in piazza con chitarre, cajon, violini e tutto ciò che avete a disposizione, con vino e tanta voglia di stare insieme e condividere. Qui l’evento facebook https://www.facebook.com/events/153747268875236/”.

