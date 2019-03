Trezzano sul Naviglio. Incidenti: drammatico schianto sulla Nuova Vigevanese – VIDEO – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 2 marzo 2019 – Stamane, intorno alle ore 11.00, lungo la Nuova Vigevanese, all’altezza dell’incrocio con via Marconi/via Leonardo da Vinci al 169, due vetture, una Jaguar e un’auto famigliare, mentre viaggiavano in direzione Abbiategrasso, si sono violentemente scontrate: una ha terminato la corsa contro lo spartitraffico in cemento, l’altra contro il guardrail.

Rapidissima la macchina dei soccorsi: sul posto è atterrato, in un campo adiacente, l’elisoccorso proveniente da Como, mentre contemporaneamente sono giunti due mezzi dei Vigili del Fuoco, due auto mediche, quattro ambulanze e la Polizia Locale. Tra i feriti, i coinvolti sono un bambino di quattro anni e tre uomini, uno di 53anni, uno di 54 e un altro di 69 anni.

I feriti sono stati tutti trasportati in ambulanza, uno in codice verde, uno in codice giallo, al De Marchi, e due in codice rosso, all’Ospedale Policlinico e al San Paolo, mentre, l’elisoccorso è ripartito vuoto per una missione a Corbetta, dove, intorno alle ore 11.20, in via Milano, 23 è successo un infortunio: un uomo di 59anni, soccorso dai Vigili del Fuoco e dalla Polizia Locale, è stato trasportato in elicottero e in codice rosso in ospedale.

In corso sono i tutti i rilievi da parte dalla Polizia Locale per accertare sia la dinamica del sinistro e accertare tutte le responsabilità. Il traffico è stato deviato nelle vie laterali e lunghe code si sono formate in direzione Abbiategrasso.

V. A.