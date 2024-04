Giorgia Meloni:’Scendo in campo per le Europee, capolista in tutte le liste’

(mi-lorenteggio.com) Pescara, 28 aprile 2024 – Sono stati 135 i relatori, 2200 delegati e più di 150 volontari di Gioventù Nazionale. Questi i numeri della tre giorni di Fratelli d’Italia a Pescara dal titolo “L’Italia cambia l’Europa”, che si è conclusa oggi con l’intervento di Giorgia Meloni, presidente di Fdi e di Ecr (i conservatori europei), che, nel suo intervento ha dichiarato: “Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo”.

