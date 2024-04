“Strade Sicure” a Como: più di 200 le persone controllate

(mi-lorenteggio.com) Como, 28 aprile 2024 – La Polizia di Stato, in stretta collaborazione con un equipaggio dell’Esercito Italiano impiegato nell’attività “Strade Sicure”, sabato pomeriggio ha denunciato per furto aggravato in concorso, un 21enne algerino, residente in Francia e incensurato.

Verso le ore 17 di sabato, tramite il 112 NUE è stato segnalato un furto di merce in un negozio del centro ad opera di due giovani i quali dopo essere stati sorpresi da una commessa indossare dei capi di vestiario nei camerini, strappando le placche antitaccheggio, erano fuggiti all’esterno del magazzino, inseguiti dalla dipendente.

L’intervento è stato “girato” alle “volanti” della Polizia di Stato impegnate nel controllo del territorio, – che nella giornata di sabato hanno controllato più di 200 persone – ed anche alle pattuglie dell’Esercito Italiano presenti in centro città.

Grazie alle tempestive descrizioni raccolte e poi diramate, uno dei due sospetti è stato bloccato da una volante e da una pattuglia dell’Esercito in via Cinque Giornate, portato in Questura ed identificato. Terminate le procedure di rito il 21enne algerino è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato in concorso.

Sono in corso indagini per addivenire all’identificazione del complice che è riuscito a fuggire.

