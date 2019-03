Milano. Schianto tra moto e bicicletta: grave incidente lungo la circonvallazione – FOTO

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 9 marzo 2019 – Ieri sera, intorno alle ore 22.30, lungo la carreggiata interna alla circonvallazione esterna, quella dedicata al transito della linea 90/91, mezzi di soccorso e taxi, all’altezza del semaforo di piazza Ghirlandaio Domenico, MM De Angeli, una moto, che proveniva da via Ranzoni e viaggiava verso via Ergisto Bezzi, giunta in prossimità del semaforo della piazza, si è violentemente scontrata con una bicicletta, che attraversava tra la via Rubens e via Parmigianino.

Violentissimo l’impatto: sia la moto che la bicicletta sono capitolate lungo la carreggiata per diverse decine di metri, così come il centauro e il ciclista, un uomo di 62 anni e uno di 3o anni.

Sul posto sono giunte due ambulanze e un’automedica, che hanno trasportato uno dei due feriti, in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, e l’altro in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Fatebenefratelli.

Sul posto sono giunte anche diverse pattuglie della Polizia Locale per i rilievi. Disagi per i passeggeri delle linee 90 e 91, in quanto per permettere le operazioni di soccorso e per fare i rilievi, il tratto di carreggiata della circonvallazione, è rimasto chiuso per qualche ora.