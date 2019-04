STRADE BRESCIA, ASSESSORE INFRASTRUTTURE: 7,1 MILIONI EURO PER RIQUALIFICARE LA ‘SP 2’ E REALIZZARE LA VARIANTE ‘SP 45’

Milano, 08 aprile 2019 – Uno stanziamento di 7.147.906 euro per

la riqualificazione della SP n.2 ‘Urago d’Oglio – Orzinuovi’ e

la realizzazione della Variante alla SP n. 45 bis di Bagnolo

Mella. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale

lombarda su proposta dell’assessore alle Infrastrutture,

Trasporti e Mobilità sostenibile.

SP N. 2 “URAGO D’OGLIO – ORZINUOVI” – “Questo intervento – ha

spiegato – prevede la riqualificazione e l’ampliamento

dell’arteria stradale nel tratto compreso tra l’intersezione con

la SP n. 235 e l’intersezione con la SP n. 72, con l’obiettivo

di aumentare la sicurezza stradale e rendere maggiormente

efficiente l’infrastruttura”.

VARIANTE SP N. 45 BIS DI BAGNOLO MELLA – “L’intervento lungo la

SP n. 45 bis – ha proseguito l’assessore – prevede la

realizzazione di un nuovo tratto in variante che permetterà di

evitare, mediante il collegamento diretto con la SP n.VII,

l’attraversamento del centro storico di Bagnolo Mella. Questo

consente di incrementare le condizioni di sicurezza stradale e

di sgravare il centro abitato dal traffico, con un conseguente

effetto benefico sulla qualità della vita dei cittadini. Gli

oltre 7,1 milioni di euro messi complessivamente in campo sono

un’ulteriore testimonianza dell’attenzione di Regione Lombardia

per le necessità del territorio bresciano”.

CONVENZIONE TRA REGIONE E PROVINCIA – La delibera approva lo

schema di convenzione tra Regione Lombardia e Provincia di

Brescia per i lavori in oggetto, ricompresi nel Patto per la

Lombardia. La convenzione consente l’attuazione delle procedure

necessarie alla realizzazione degli interventi e definisce i

ruoli e i compiti in capo a ciascuno dei soggetti

sottoscrittori.

