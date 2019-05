Adunata: piazza Città di Lombardia in festa con polentata, musica e uno sguardo sulla città

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 maggio 2019 – Venerdì 10 e sabato 11, parte della festa per la 92a Adunata Nazionale degli Alpini si trasferisce in piazza Città di Lombardia. Venerdì sera, gli Alpini Valtellinesi distribuiscono vino e polenta, con la colonna sonora del Coro Gruppo Alpini di Canzo. Sabato mattina tocca invece alle fanfare con un carosello coreografico attorno alla piazza. Per le intere giornate di sabato e domenica, poi, possibilità di salire al 39° piano di Palazzo Lombardia, per ammirare il nuovo skyline di Milano e una copia fedele dell’aliante di Leonardo Da Vinci. Poco lontano infine, all’auditorium Gaber di Palazzo Pirelli, sabato pomeriggio concerto della Fanfara Tridentina di Brescia.

Venerdì 10 e sabato 11, lo scenario avveniristico di Piazza Città di Lombardia –sede di Regione Lombardia- accoglierà i simboli della tradizione Alpina: festa, musica e condivisione… anche di un bel piatto di polenta, accompagnata da buon vino. Alla grande Adunata del Centenario gli Alpini Valtellinesi parteciperanno in forze (800 solo quelli prenotati sul treno speciale da Tirano a Milano) e attivamente. A inaugurare le manifestazioni nella piazza organizzate in seno all’Adunata saranno infatti proprio le Penne Nere della Sezione Ana Valtellinese, il 10 maggio, dalle 20 con una polentata in amicizia. Ad allietare la festa, il Coro Gruppo Alpini di Canzo. L’11 mattina alle 10, invece, la scena passa alla Fanfara Abruzzi, alla Fanfara di Capolago e alla Fanfara La Baldoria (nota per le sue sfilate in costume d’epoca), che proporranno un coreografico carosello intorno alla piazza. Durante le giornate di sabato 11 e domenica 12 sarà eccezionalmente aperto al pubblico il 39° piano di Palazzo Lombardia, splendido belvedere sul nuovo skyline di Milano, che in occasione delle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo ospiterà una copia fedele del suo celebre aliante, realizzata in collaborazione con il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci. Ingresso libero e gratuito (sabato 9-13, domenica 10-18). Infine segnaliamo che a Palazzo Pirelli –il leggendario Pirellone, in piazza Duca d’Aosta- sabato pomeriggio alle 16 l’auditorium Gaber ospiterà il concerto della Fanfara Tridentina Walter Smussi di Brescia. Ingresso libero, fino a esaurimento posti.

