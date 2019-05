Ceriano – La Madonnina restaurata torna nella grotta al Giardinone

E’ stata rimessa a nuovo dall’artista Simona Bocchi

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 23 maggio 2019 – Domenica pomeriggio, nel parco pubblico Giardinone si è svolta la breve cerimonia di benedizione per il ricollocamento della statua della Madonna della grotta, in seguito all’intervento di restauro.

La statua è stata infatti rimessa a nuovo grazie all’intervento dell’artista di fama internazionale Simona Bocchi che in queste settimane sta collaborando con l’Amministrazione comunale per diverse iniziative anche con laboratori per i bambini. La statua, bisognosa di nuovi colori e piccoli ritocchi è stata rimessa al suo posto accompagnata da un momento di preghiera e benedizione alla presenza del parroco don Giuseppe Collini, di volontari del Gst e di un gruppo di cittadini.

Redazione