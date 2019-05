DOMENICA 26 MAGGIO CON TRENORD A COMO PER L’ARRIVO DELLA 15a TAPPA DEL GIRO D’ITALIA 2019

Biglietto speciale a/r a 13 euro da tutta la Lombardia a Como. Potenziate le corse che servono la stazione di Como Lago

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 maggio 2019 – Domenica 26 maggio Como si tinge di rosa per l’arrivo in città della 15a tappa del Giro d’Italia 2019. Per l’occasione, Trenord propone un biglietto speciale a/r a soli 13 euro per arrivare in treno a Como da tutta la Lombardia. 179 le corse a disposizione dei viaggiatori, appassionati di ciclismo, che potranno così raggiungere il capoluogo lariano nel giorno della manifestazione per poi tornare comodamente a casa senza pensare allo stress di ingorghi automobilistici e ai problemi di parcheggio. In particolare, verranno potenziate le composizioni che servono la stazione di Como Lago.

Con Trenord Day Pass l’azienda ferroviaria propone un biglietto “formato famiglia”: il ticket speciale consente ai ragazzi con meno di 14 anni, accompagnati dal titolare del biglietto, di viaggiare gratis.

Il biglietto speciale – valido solo domenica 26 maggio – non è utilizzabile sulle linee transfrontaliere e sul Malpensa Express.

Il titolo di viaggio è acquistabile nelle biglietterie e nei punti vendita Trenord, presso i distributori automatici di stazione e online su store.trenord.it. In alternativa, è possibile comprare il biglietto speciale in un click dal proprio smartphone, grazie alla App Trenord disponibile per iOs e Google Play.

Il treno si conferma una soluzione pratica e sostenibile per l’evento: dalle stazioni di Como Lago – origine e destinazione dei treni con itinerario Milano Cadorna-Saronno-Como – e di Como San Giovanni – raggiunta dalla linea S11 Milano-Monza-Como-Chiasso e dal collegamento transfrontaliero Malpensa-Varese-Mendrisio-Como – è infatti possibile raggiungere in pochi minuti a piedi le vie da cui transiteranno i partecipanti al Giro.