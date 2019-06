Cesano Boscone. Continue violenze in famiglia: lei in una comunità protetta, lui in carcere a San Vittore

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 14 giugno 2019 – Stamane al termine di una delicata e triste indagine i Carabinieri di Corsico hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio Gip del Tribunale di Milano, nei confronti di un italiano del 1982, originario di Cesano Boscone (MI), censurato, con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, commesso negli anni 2016/2019, ai danni dell’ex convivente classe 1987, dalla cui relazione sono nati due figli.

Nella copiosa documentazione presentata al Gip, i Carabinieri hanno accertato come lo stesso abbia posto in essere reiterate violenze fisiche, psichiche e morali, percuotendola violentemente con calci, pugni e schiaffi e minacciandola quotidianamente. Le condotte descritte sono state commesse, inoltre, in presenza dei figli minori e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Tanto che la donna è dovuta entrare in una comunità protetta per evitare le condotte dell’uomo.

V. A.