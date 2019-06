Performance del poeta legnanese Carlo Penati a Palazzo Marino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 15 giugno 2019 – Domenica 16 giugno 2019 alle 10,30 nella sala consiliare di Palazzo Marino, in piazza della Scala 2 a Milano, il poeta legnanese Carlo Penati presenterà una forma particolare di scrittura poetica: l’instant poem.

L’incontro letterario, che avrà come titolo “La poesia oltre l’intenzione”, è organizzato da “Area P – Milano incontra la poesia” e sarà coordinato da Pino Landonio.

“In certe circostanze – sottolinea Penati – mi trovo a scrivere di getto poesie che nascono istantaneamente dentro di me, sgorgano da sole, sollecitate dall’esperienza che sto vivendo: un concerto, una mostra, una recita di poesie, una conferenza, una fotografia… Qualcosa scatta in me e mi spinge a impugnare la penna e a scrivere versi in assoluta spontaneità sui fogli bianchi dei miei quadernetti moleskine. Un’improvvisazione poetica fatta da risonanze estemporanee nel dialogo interiore con il punto di origine; un calmo furore che produce parole che sono ad un tempo mie e non mie. In quei rari momenti la scrittura poetica mi immerge in uno stato di ebbrezza, di esistenza piena.”

Una parte degli instant poem creati dal poeta legnanese sono pubblicati dal periodico on line del premio Lorenzo Montano “Carte nel vento” curato dalla rivista di ricerca letteraria Anterem di Verona (www.anteremedizioni.it).

Di seguito una delle poesie istantanee che verranno presentate nell’incontro di Palazzo Marino.

Variazioni Goldberg e Emily Dickinson

Venerdì 13 aprile 2018

giocano le mani in danze variate

accelerazioni e fughe

e lenti rimbalzi di suoni lontani

dove andrà la luce che le note

in rapida caduta richiamano

dall’aria di una notte densa d’aprile?

e quelle scale improvvise che assorbono

ogni desiderio di scrittura

che Emily senza tregua esprime

con la stessa insistenza

per quanto così leggera

nei giorni lunghi della sua clausura

come l’anima così sottile del pianista

in un corpo grande e un po’ sgraziato

ho temuto che tutto finisse

quando la mano si ferma

e sosta in uno spazio incerto

ma la musica continua

nelle tue parole così ingenue e sapienti

di pura poesia

non mi rassegno al passo di piombo della storia

la resa sarà l’ultimo respiro

perché quando me ne andrò

anche la mia anima non avrà più casa

la sua casa è il sole luminoso e folle

che di notte altrove arde

e nel suo nulla attrae ed affratella

e quando seguo i grappoli gustosi delle tue note

senza occhi vedo

lascio che altri arrivino dove non posso

e mi concedo infine il lusso della morte

qui qualcosa accade

difficile dire cosa

sento solo il fragore d’acque

e un canto ripetuto che ristora

mentre nessuna verità oscura la sera

i toni più bassi rivelano

il fondo irriverente delle cose

e sperano amore e comprensione

e nel rincorrersi incessante delle mani

senza alcuna fede respirano

forse cerco solo bellezza

e la sua assenza mi addolora

Carlo Penati