Blitz area Snia di Varedo, Corbetta (Lega): “Complimenti a Carabinieri, occorre progetto per recupero intera zona”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 giugno 2019 – “Faccio i miei complimenti ai Carabinieri del Comando provinciale di Monza per la brillante operazione che ha portato all’arresto di 11 clandestini nordafricani e una donna italiana, tutti spacciatori e delinquenti che agivano nell’ex area Snia di Varedo. Ora ci attendiamo pene esemplare per questi criminali venditori di morte.” E’ quanto commenta il consigliere regionale leghista brianzolo Alessandro Corbetta, che nei mesi scorsi aveva partecipato ad alcuni sopralluoghi nell’area proprio per denunciare il degrado e l’illegalità presenti.

“Blitz come questi – spiega Corbetta – sono essenziali per colpire le bande di spacciatori che scorrazzano nell’ex Snia, ma per ripristinare definitivamente la legalità è necessario riconvertire l’intera area. Varedo non si merita questo degrado, che si riversa anche per il centro del comune con la presenza di tossicodipendenti. Mi auguro – auspica Corbetta – che il tavolo tra il sindaco di Varedo Filippo Vergani, da sempre attivissimo per la riqualificazione della zona, la prefettura, i proprietari dei vari lotti e tutti gli altri enti competenti possa portare a breve a superare le problematiche presenti e impostare così un progetto che comporti il totale recupero del territorio. A breve da Regione Lombardia – annuncia infine Corbetta – arriverà una nuova legge per favorire il recupero delle aree dismesse che potrebbe aiutare a rendere più appetibile la riconversione dell’ex Snia.”

Redazione