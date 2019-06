Inter e Milan, tutte le novità di calcio mercato

Milano, 22 giugno 2019 – Anche se la prossima stagione è ancora ben lungi dall’avviarsi, i bookmakers più famosi d’Europa stanno solleticando – e non poco – gli scommettitori italiani proponendo dei bonus scommesse AAMS con i quali poter puntare sugli affari di calcio mercato, trattenendosi in particolar modo su quelli dei principali club della massima serie.

In tal senso, i bookmakers AAMS, con I loro bonus, hanno messo nel mirino quanto accade ad Appiano Gentile, con l’Inter che da tempo ha messo gli occhi su Edin Dzeko. L’offerta si chiuderà o no? Per il momento, le distanze sono ancora considerevoli: il club nerazzurro propone infatti 12-13 milioni di euro, mentre la Roma ne vorrebbe 21-22. La contropartita tecnica per poter abbassare il prezzo dell’accordo è Pinamonti, gradito ai giallorossi, ma l’Inter non vuole disfarsene in questo modo, considerato che valuta il proprio giovane attaccante più di quanto valuti Dzeko.

Se Dzeko non dovesse arrivare, è pur sempre in piedi la pista di Romelu Lukaku. Nelle ultime ore il Sun ha riportato l’indiscrezione secondo cui l’attaccante belga, attualmente in capo al Manchester United, avrebbe accettato l’offerta contrattuale dell’Inter, pari a 180 mila sterline alla settimana (circa 200 mila euro). Rimane da convincere il club, con i red devils che valutano Lukaku ben 85 milioni di euro.

Sempre dal Regno Unito arrivano voci di interessamento dell’Inter per Ryan Bertrand, difensore e centrocampista sinistro della nazionale inglese. Attualmente in carico al Southampton, il 29enne ha ancora due anni di contratto e potrebbe esser lasciato libero di partire dietro versamento di 15 milioni di sterline alle casse del club. L’Inter non vorrebbe però spingersi oltre i 10 milioni.

Passando in casa Milan, la rosa dei nomi che si sta sfogliando in queste ore è piuttosto varia. Si parte da Ozan Kabak, dello Stoccarda, da diverso tempo al centro delle volontà dei rossoneri e, forse, posto in lista di partenza dallo stesso club di appartenenza, con Sven Mislintat, direttore sportivo della società tedesca, che ha dichiarato che ad essere “onesti”, sarà difficile trattenere il giocatore.

Dalla Spagna potrebbe poi arrivare Dani Ceballos. Il centrocampista del Real Madrid piace al Milan, ma costa un po’ troppo: 50 milioni di euro. Nel caso in cui si riuscisse a limare un po’ la richiesta delle merengues, l’affare potrebbe realmente concludersi. Per il momento, però, l’accordo sembra essere piuttosto lontano, e le probabilità che possa giungere a formalizzazione sono piuttosto basse: qualcosa potrebbe invece cambiare nelle prossime settimane.

Per quanto attiene gli altri obiettivi, il quotidiano Tuttosport ha fatto oggi il punto sugli ulteriori nomi che sono in cima alle preferenze rossonere. Si parla di Nikola Moro e Dani Olmo, entrambi 21enni e entrambi in forza alla Dinamo Zagabria. Per il centro campo, comunque, gli obiettivi principali sono quelli di Lucas Torreira, oggi all’Arsenal, Stefano Sensi, del Sassuolo, e Lorenzo Pellegrini, della Roma. Tre nomi caldi e prestigiosi per il centrocampo del Milan, con uno dei tre che potrebbe vestire la maglia rossonera nel corso della prossima stagione.

L. M.