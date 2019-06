Buccinasco. Strabau 2019 con Tom & Jerry

Buccinasco (26 giugno 2019) – Con il patrocinio e il sostegno dell’Amministrazione comunale, torna a Buccinasco la Strabau, passeggiata per i parchi in compagnia degli amici a 4 zampe organizzata dall’associazione Tom & Jerry.

L’appuntamento con la decima edizione è per domenica 30 giugno al Parco Spina Azzurra di Buccinasco (via Fagnana), con ritrovo alle 9.30 (apertura iscrizioni) e partenza alle ore 10.

La partecipazione è gratuita a offerta libera, si riceverà una maglietta in omaggio (acquistata grazie al sostegno dell’Amministrazione comunale). Tutto il ricavato sarà utilizzato dall’associazione a favore del Cangattile Tom & Jerry in via dei Lavoratori.

“Anche l’Amministrazione parteciperà alla manifestazione – spiega il sindaco Rino Pruiti – che ha patrocinato come in ogni edizione. Buccinasco sostiene le associazioni e ama gli animali, riteniamo importante l’opera e la missione di Tom & Jerry che contribuisce quotidianamente alla diffusione della cultura e della salvaguardia dell’ambiente, della natura e degli animali, lottando contro ogni possibile sfruttamento e scongiurando abbandoni e maltrattamenti. In questo periodo dell’anno, con l’avvicinarsi delle ferie estive, le campagne di sensibilizzazione sono ancora più importanti”.

Per la buona riuscita della manifestazione, l’Amministrazione comunale ha messo a disposizione sia i fondi per le magliette sia il personale comunale, l’utilizzo gratuito degli spazi e dei canali promozionali, con un contributo complessivo di circa 800 euro.

Correlati