FRANCO TOSI LEGNANO, RIZZOLI: GIORNALI PARLANO DI ESUBERI, REGIONE NON CONSULTATA. CONVOCHEREMO AZIENDA PERCHE’ CHIARISCA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 giugno 2019 – “Sono preoccupata per le notizie

riportate dalla stampa quotidiana, secondo le quali alla Franco

Tosi ci saranno degli esuberi. Spero che il contenuto di titoli

e virgolettati siano frutto di una incomprensione con i

giornalisti. Ma se cosi’ non fosse, non mi spiego il fatto che

nessuna delle parti coinvolte in questa crisi sia stata

consultata ne’ avvertita, Regione Lombardia in primis. Tutto

l’impegno di Regione Lombardia nei confronti dell’azienda ha

sempre avuto lo scopo ultimo di mantenere intatta l’occupazione:

convocheremo immediatamente l’azienda in Regione per avere

chiarimenti e dettagli su questa ipotetica, ma allarmante

notizia”.

Cosi’ l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro

Melania Rizzoli ha commentato le dichiarazioni del titolare

della storica azienda di turbine di Legnano, pubblicate stamane

sulla stampa quotidiana: oltre ad annunciare il sacrificio di un

numero non precisato di posti di lavoro, viene ipotizzato che

parte della produzione possa essere dislocata da Legnano ad

altre realta’.

L’assessore Rizzoli ha anche chiamato in causa il ministero

dello Sviluppo Economico: “Se questa evoluzione negativa della

vicenda venisse confermata, sollecitero’ con forza il Mise, che

ha gestito anni di amministrazione straordinaria e conosce bene

la questione, ad alzare il livello di attenzione e a intervenire

al piu’ presto, convocando subito un tavolo: con il bando per

l’assegnazione del terreno avevamo avuto la speranza che la

crisi della Franco Tosi avesse preso la strada della soluzione,

ma se cosi’ non fosse, dovremo intervenire di concerto con azioni

solide e mirate, e il ministero non potra’ sottrarsi a questo

dovere primario, la salvaguardia di lavoratori e famiglie, prima

che degli imprenditori”.

Redazione