L’ARCIVESCOVO MARIO DELPINI HA ACCESO E BENEDETTO LA FIACCOLA DELLA TERZA EDIZIONE DI ORALIMPICS

Il capitano degli oratori ha dato ufficialmente il via all’evento che coinvolgerà 3500 preadolescenti dal 28 al 30 giugno 2019

(mi-Lorenteggio.com) Milano, 28 giugno 2019 – Stamattina in Duomo l’Arcivescovo di Milano ha accompagnato l’accensione e la benedizione della fiaccola di “Oralimpics – l’Olimpiade degli Oratori” ambrosiani promossa da Fom e Csi Milano, la cui terza edizione è in programma da oggi a domenica 30 giugno al sito Mind, Milano Innovation District (ex Area Expo).

L’Arcivescovo Mario Delpini ha voluto lasciare un pensiero a tutti i partecipanti: «Il mio messaggio a ragazzi e ragazze è questo. Giocate, giocate, giocate! Dobbiamo trasformare questa città in un luogo in cui vi possiate trovare a vostro agio. E giocate insieme, insieme, insieme! Dobbiamo trasformare questa città in un luogo in cui sia bello vivere insieme. E infine, avanti, avanti, avanti! Si corre per cercare una meta, la meta della vita, della santità, della pienezza della vostra maturità in cui mettere a frutto i vostri talenti».

Al termine della cerimonia l’Arcivescovo ha affidato la fiaccola ad alcuni giovani tedofori, che in bicicletta, sono arrivati all’Albero della Vita di Mind. Hanno attraversato la città passando da quattro tappe simboliche: Comune di Milano, con il Vicesindaco Anna Scavuzzo, Regione Lombardia, con l’Assessore allo Sport Martina Cambiaghi, l’Istituto Palazzolodella Fondazione don Gnocchi e l’Oratorio di Baranzate.

Stasera, alle 20.30, la Cerimonia di Apertura, presso l’Open Air Theatre di Mind, sancirà l’apertura ufficiale del villaggio di “Oralimpics – l’Olimpiade degli Oratori”.

Il fischio d’inizio delle gare sportive e delle numerose attività è in programma domani,sabato 29 giugno,a partire dalle 09.00. Per la prima volta il sito Mind sarà aperto a tutti, per provare le diverse discipline sportive e incontrare numerosi testimonial sportivi in diversi momenti della giornata, come Eleonora Lo Bianco, Daniele Cassioli, Beppe Baresi, Giusy Versace e tanti campioni italiani di scherma e tiro a segno che hanno già staccato il biglietto per Tokyo 2020.

La terza edizione di “Oralimpics – l’Olimpiade degli oratori” va in scena grazie al prezioso sostegno dei partner istituzionali Regione Lombardia, Comune di Milano, Arexpo, CONI Lombardia e CIP Lombardia.

Hanno scelto di fare il tifo per gli oratori anche il Main Sponsor Italgreen, lo Sponsor Ubi Banca, il Main Partner MIND, il Media Partner Avvenire e tantissimi partner: STS Communication, Associazione Nazionale Alpini, Gruppo Pellegrini, Esselunga, Scuola di Circo Ambra Orfei, Panathlon, Ricoh, ASST Fatebenefratelli Sacco, Monza Calcio, Professional Show, ANGI, Impersive, Aleide Web Agency, Assogiocattoli, Borgonovo, Vigili del Fuoco e Arma dei Carabinieri.

