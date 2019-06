OLIMPIADI 2026, PRESIDENTE FONTANA SCRIVE A MINISTRO TONINELLI: LAVORARE SU ACCESSIBILITA’ ALLA PROVINCIA DI SONDRIO

SERTORI: MIGLIORERA’ ULTERIORMENTE L’ASSE TRA MILANO E VALTELLINA

(Milano, 28 giu) Potenziare e riqualificare la viabilita’ di

accesso ai territori della Valtellina e della Valchiavenna in

vista delle Olimpiadi invernali del2026.

E’ il contenuto della nota che il presidente della Regione

Lombardia, Attilio Fontana, ha inviato al ministro delle

Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli.

“Regione Lombardia – ha dichiarato il Presidente Fontana – e’ da

tempo impegnata con l’ANAS e il Ministero su diversi tavoli

tecnici e istituzionali, che hanno portato a risultati concreti

in termini di miglioramento infrastrutturale, come il

completamento della Variante di Morbegno, aperta al traffico

nell’ottobre 2018, e l’approvazione del progetto definitivo

della variante di Tirano”. “Confermo – ha concluso il

governatore – la massima disponibilita’ per proseguire nel

percorso costruttivo di collaborazione sin qui intrapreso”.

“E’ necessario – ha spiegato l’assessore regionale alla Montagna

e Piccoli Comuni, il valtellinese Massimo Sertori – un

significativo passo avanti sia nella risoluzione del nodo della

Tangenziale di Sondrio, sulla S.S. 38, sia nel garantire gli

interventi indispensabili alla piena funzionalita’ del

collegamento della S.S. 36 a nord di Lecco, anche a fronte di

situazioni di criticita’, come recentemente la frana verificatasi

in localita’ Lierna e, in passato, la chiusura della galleria

Monte Piazzo”.

“Per questo – ha aggiunto Sertori – bisogna procedere celermente

con la realizzazione del Peduncolo di Dervio e dello svincolo di

Piona. Sempre per rendere piu’ agevoli i flussi turistici che

arriveranno prima e dopo l’evento, un altro intervento

importante sara’ quello relativo all’ adeguamento sulla strada

statale 39 del Passo di Aprica”.

“Alla luce dell’aggiudicazione dei Giochi Olimpici invernali del

2026 – ha continuato Sertori – e considerando i territori

lombardi che saranno maggiormente coinvolti dalle gare, e’ chiaro

che dobbiamo rafforzare l’asse tra Milano e la Valtellina,

andando a risolvere i punti nevralgici della viabilita’ stradale,

cosi’ come l’asse Orio al Serio-Lecco-Valtellina”.

“Ma una riflessione va fatta anche sul settore ferroviario – ha

aggiunto Sertori – dove andranno avviati interventi sulla rete

al fine di ridurre il tempo di percorrenza del sulla tratta

Milano-Tirano. Infine, come gia’ previsto negli interventi di

pianificazione provinciale che prevedono la realizzazione della

ferrovia tra Tirano e Bormio, diventa ancor piu’ fondamentale

perseguire questa ipotesi”. “Partiremo subito a lavorare per

trovare una strategia organica che possa coordinare gli

interventi e coinvolgere tutti gli Enti preposti” ha terminato

Sertori.

Redazione