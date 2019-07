RUOTE NELLA STORIA – Tappa lombarda il 7 luglio 2019 da Lodi a Morimondo

(mi-lorenteggio.com) Lodi, 4 luglio 2019 – Tour di raduni e incontri dedicato agli appassionati di automobilismo d’epoca che Automobile Club d’Italia porta in tutta la Penisola. Il 7 luglio gli equipaggi iscritti alla manifestazione percorreranno le strade che si dipanano da Lodi per terminare l’escursione condotta a bordo di vetture storiche – costruite fino al 1998 – all’Abbazia di Morimondo, rilanciata negli ultimi anni non solo come centro di spiritualità e di iniziative pastorali, ma anche come meta turistica per i cultori della storia dell’arte lombarda. La struttura ha infatti un ricco calendario di eventi ideato dalla Fondazione Abbatia Sancte Marie de Morimundo per contribuire al sostegno economico del monastero. La manifestazione è organizzata da Aci Storico e Automobile Club di Milano con il patrocinio di Anci-Associazione nazionale comuni italiani, dei Comuni di Lodi e di Morimondo e dell’associazione I borghi più belli d’Italia.

Il ritrovo delle vetture è fissato alle 8:30 di domenica 7 luglio in piazza Castello a Lodi. L’accredito dei partecipanti è in programma alle 9:00 in piazza della Vittoria. Il primo equipaggio partirà alle 10:00 alla volta dell’Abbazia di Morimondo, nei pressi di Abbiategrasso, in provincia di Milano. Qui sono in programma due visite guidate all’interno del monastero. Per l’occasione sarà anche allestita la mostra Auto immortali: in vetrina alcune opere sia scultoree, sia pittoriche di Beatrice Di Bitetto, giovane artista affascinata dal mondo delle quattroruote. Il monastero è stato fondato nel 1136 da cistercensi provenienti da Morimond (a nord di Digione) e fin dai suoi primi decenni divenuto centro promotore della colonizzazione agricola a sud di Milano.

Dopo la visita all’abbazia e la presentazione di un filmato con le opere di restauro del monastero nell’ambito del progetto nazionale triennale “Le scuole adottano un monumento” illustrato dal sindaco di Morimondo Marco Marelli e dalla professoressa Aurora Gnech dirigente dell’Istituto di Istruzione Superiore Emilio Alessandrini di Abbiategrasso, sono in programma il pranzo e una passeggiata nel borgo di Morimondo, situato in una zona che ha conservato la sua vocazione agricola.