MLF: Farruko, il cantante portoricano di reggaeton e trap latino per la prima volta sul palco di Assago

(mi-lorenteggio.com) Assago, 7 luglio 2019 – Artista urbano attualmente al top delle classifiche mondiali con Calma Remix, che ha ottenuto il Disco d’Oro in Italia, Carlos Efrén Reyes Rosado, meglio conosciuto come Farruko, è diventato famoso per le sue collaborazioni con artisti di fama internazionale come Daddy Yankee, Jory e J Alvarez. Nel 2012 l’artista classe 1991 ha ricevuto la nomination ai Latin Grammy Award per il miglior album nella categoria urban. Due anni dopo è stato nominato due volte ai Premios Juventud per il brano “6 AM” insieme a J Balvin e per la Best urban fusion/performance e la Best urban song durante il 15º Annual Latin Grammy Awards. Farruko inizia la propria attività nel 2009, a soli 18 anni, creando, come lui stesso ha dichiarato, una prima fanbase tramite Myspace e da lì la scalata verso la fama internazionale. Amato principalmente dal pubblico giovanile con i suoi brani improntati sulle relazioni sentimentali, il cantante portoricano vanta featuring con personaggi come Bad Bunny, J Balvin, Nicki Minaj, Travis Scott e Wisin & Yandel. Inoltre, si è guadagnato un ruolo di spicco prendendo parte o essendo lui stesso voce principale in alcuni dei più grandi tormentoni degli ultimi anni, come Krippy Kush, Inolvidable, Quiereme e Calma versione remix. Dopo un anno di pausa, il 26 aprile scorso ha pubblicato il suo l’ottavo albun “Gangalee”: ventidue brani, 12 dei quali vantano importanti collaborazioni con artisti del calibro di Bad Bunny, Anuel AA, J Balvin. In questo album il cantante portoricano torna alle proprie radici musicali, tra il reggaeton e il reggae, mescolate al suo stile romantico. «Ho scelto il titolo “Gangalee” perché sono un guerriero. Sono passato attraverso moltissime situazioni difficili fino a qui e mi è servito» – ha raccontato Farruko durante un’intervista con l’agenzia AP – «tutti gli esseri umani hanno dei problemi e delle situazioni che li fanno soffrire, ma non bisogna mai fermarsi troppo a riflettere su ciò che è successo, piuttosto bisogna alzarsi e lottare tutti i giorni».

Opening

Sarà il cantautore olandese Ir-Sais, autore del successo virale del momento Dream Girl, che sta spopolando sui social ad aprire il concerto di Farruko. Grazie all’hashtag #DreamChallenge, Dream girl, pubblicata nel 2017, sta riscuotendo un successo globale. Giovani di tutto il mondo, infatti, hanno pubblicato video sui social, ballando ispirati da un video animato non ufficiale di Homer Simpson che balla questa canzone. Con Ir-Sais sul palco, nell’opening, ci sarà Didy, ballerina e cantante di origine dominicane, performer a 360°, nonché una delle protagoniste delle serate del brand Mamacita.

Info & biglietti

Apertura Festival ore 18.30 – Inizio Concerto ore 21.30. Promo PRIMA FILA 30€ (Posto unico in piedi davanti al Palco). Promo PISTA 20€ (Posto unico in piedi). La prevendita termina alle ore 12.00 il giorno del concerto; se disponibili biglietti in cassa dalle 18.30 solo il giorno del concerto. MailTicket e TicketOne sono le UNICHE rivendite ufficiali dei biglietti per gli eventi del Milano Latin Festival. Qualsiasi SITO DIVERSO da MailTicket o TicketOne NON è AUTORIZZATO a tale rivendita, pertanto il Milano Latin Festival non si assume alcuna responsabilità per i disagi economici o organizzativi che l’eventuale acquisto di biglietti per i suoi concerti potrà comportare.

Redazione