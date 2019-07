Pogliano Milanese. Cacciato da discoteca investe buttafuori 34enne

(mi-Lorenteggio.com) Pogliano Milanese, 7 luglio 2019 – Stanotte, intorno alle ore 2.30, all’esterno della discoteca Fellini di via Roma, 26, un’automedica e un’ambulanza sono accorse per soccorrere un buttafuori di 34anni, dopoché è stato investito da un cliente a bordo di una BMW, che poco prima era stato allontanato dal locale perché in forte stato di ebbrezza e importunava gli altri avventori. Il ferito è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano, mentre, sul posto sono giunti anche i Carabinieri che indagano per rintracciare l’uomo.

V. A.