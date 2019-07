CASERME VERDI, SARDONE: “OTTIMO IL PROGETTO , ORA PER LE OLIMPIADI RIPORTARE SUBITO LE VOLOIRE A MILANO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 luglio 2019. “Il progetto “Caserme Verdi” è un’ottima iniziativa dell’Esercito e l’inserimento della Caserma Santa Barbara, sede dal 1887 del Reggimento Artiglieria a Cavallo e della Caserma Annibaldi è una grande notizia per Milano”. Lo dichiara Silvia Sardone, europarlamentare della Lega e consigliere comunale a Milano.

“È straordinario il lavoro che svolgono tutti i giorni i Carabinieri, la Polizia di Stato, la Guardia di Finanza e i militari di Strade Sicure nella lotta alla criminalità e per la sicurezza dei cittadini e ad Expo lo hanno dimostrato al mondo intero. Per questo motivo la politica deve garantire a questi uomini la possibilità di poter operare al meglio”, ha aggiunto Sardone.

“Le politiche arrendevoli del Pd hanno offeso e mortificato il lavoro di questi uomini. Questa sinistra è stata nemica delle divise e protettrice delle ONG”, continua Silvia Sardone, “basta pensare che si deve al governo Renzi con il Ministro della Difesa Pinotti e al Sindaco Sala, – che solo oggi si ricorda dell’Esercito – il trasferimento delle Voloire da Milano, dopo che avevano garantito la sicurezza di Expo e per far spazio agli immigrati presso la Caserma Montello. Bisogna riportare subito i militari delle Voloire a Milano, in vista delle Olimpiadi 2026 e perché è la Santa Barbara la loro casa”.

V.A.