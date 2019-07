Scopa elettrica: l’elettrodomestico che fa la differenza. Ecco come sceglierlo

Milano, 15 luglio 2019 – La scopa elettrica è uno degli elettrodomestici che non può mancare nelle case degli Italiani. Del resto, la maggior parte delle persone deve fare i conti con una vita piuttosto frenetica, che lascia poco spazio per le pulizie giornaliere. La scopa elettrica risolve questo tipo di problema, poiché consente di aspirare lo sporco, la polvere, il capelli ed i peli di animali domestici, che quotidianamente si depositano sui pavimenti di casa.

Come si può immaginare, però, questi apparecchi non sono tutti uguali. Ciò appare evidente soprattutto in fase di scelta, poiché i modelli che si possono trovare in commercio sono davvero tanti e possono generare non poca confusione. Non resta, quindi, che imparare a muoversi per gradi, in modo da individuare il modello più adatto alle proprie necessità.

Prima di tutto è fondamentale stabilire il budget di spesa, così da attuare una prima importante scrematura e non mettere troppo in crisi le proprie finanze. Tuttavia, ciò non basta, è indispensabile soffermarsi sulla struttura delle scope elettriche disponibili in commercio, il che vuol dire considerarne il peso, le dimensioni e l’ingombro. La cosa migliore è puntare alla leggerezza ed alla maneggevolezza, in modo da rendere le pulizie poco faticose.

Alimentazione e fattori tecnologici

Molto importante da considerare in fase di scelta è anche l’alimentazione. Infatti, sul mercato è possibile trovare scope elettriche con filo, che sono particolarmente efficaci dal punto di vista dell’aspirazione, poiché hanno una potenza elevata. Inoltre, assicurano un’autonomia di lavoro ottima, perfetta per chi ha una casa grande. Tuttavia, si tratta di prodotti poco maneggevoli, soprattutto a causa del cavo che, oltre a generare ingombro, deve anche essere costantemente collegato alla rete elettrica.

Per chi vuole avere massima libertà di movimento, invece, sono disponibili apparecchi che funzionano a batteria. Queste soluzioni, però, sono meno performanti e non garantiscono sessioni di lavoro prolungate. Molto importante da considerare, però, è anche il metodo di raccolta, che può prevedere l’impiego di un sacco e di un contenitore.

Anche in questo caso ci sono pro e contro da considerare. In generale è bene dire che i sacchetti sono piuttosto costosi, ma che assicurano meno contatto con lo sporco, mentre che i contenitori sono facili da utilizzare, ma che richiedono molta manutenzione. Non bisogna dimenticare, poi, i filtri, poiché sono quelli che si occupano di purificare l’aria aspirata. Ne esistono di diverse tipologie, alcune più valide di altre.

Marchio, praticità ed accessori

Quando ci si trova ad acquistare una scopa elettrica è indispensabile valutare anche il marchio. Di fatto, si possono trovare brand che propongono prodotti di fascia alta ed altri medio-bassa. Tutto sta nel capire che tipo di articolo si vuole per la propria casa. Per non sbagliare, basta scegliere una scopa elettrica Folletto. Tuttavia, le possibilità sono davvero tante: non bisogna farsele sfuggire.

Detto ciò, non bisogna dimenticare che esistono anche delle caratteristiche che consentono di rendere una scopa elettrica più pratica, come il sistema avvolgicavo, la regolazione della potenza e la possibilità di raggiungere determinate inclinazioni. Importanti, però, sono anche gli accessori, poiché permettono di rendere gli apparecchi più performanti. Da questo punto di vista significative sono le spazzole, poiché ne esistono di apposite per il parquet, i tappeti, la moquette e gli imbottiti. Non mancano, poi, le bocchette, a lancia o per imbottiti, che possono risultare davvero comode.

L. M.