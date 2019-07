Rho. Cinema all’aperto con Cin&città sotto le stelle dal 26 luglio al 6 agosto 2019

Cinema all’aperto con quattro film di recente produzione, costo biglietto 3 euro, inizio ore 21.30 al Molinello Play Village

Cinema all’aperto con quattro film di recente produzione, costo biglietto 3 euro, inizio ore 21.30 al Molinello Play Village

Rho, 23 luglio 2019

Al via la prima proiezione di Cin&città sotto le stelle prevista venerdì 26 luglio ore 21.30 al Molinello Play Village con Dilili a Parigi di Michel Ocelot. Confermata anche quest’anno l’arena estiva di Cin&città, rassegna curata da Barz and Hippo per il Comune di Rho.

Si prosegue fino al 6 agosto con film aperti a tutta la famiglia: 10 giorni senza mamma di Alessandro Genovesi, Il viaggio di Yao di Philippe Godeau e Croce e delizia di Simone Godano.

Il costo del biglietto è di 3 euro.

Programma

26 luglio

DILILI A PARIGI di Michel Ocelot

Dilili è una piccola kanak meticcia, che arriva a Parigi, a fine Ottocento, imbarcandosi di straforo sulla nave che riporta in Francia, dalla Nuova Caledonia, l’insegnante anarchica Louise Michel, di cui diviene discepola. Nella capitale stringe amicizia con Orel, un facchino affascinante e gentile, che conosce tutto il mondo culturale e artistico della Belle Époque. Insieme a lui, scarrozzerà per tutta Parigi alla ricerca dei cosiddetti Maschi Maestri, una banda di malfattori che terrorizza la città, svaligiando le gioiellerie e rapendo le bambine.

30 luglio

10 GIORNI SENZA MAMMA di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi, Valentina Lodovini

Carlo lavora da quindici anni nella stessa azienda. Il suo lavoro lo ha fatto stare spesso lontano dalla famiglia: dalla bella moglie Giulia e dai tre figli di tredici, dieci e due anni. Quando la sua vita sembra essersi stabilizzata, un giovane ambizioso rischia di prendere il suo posto nell’ufficio delle risorse umane mentre la consorte decide di prendersi una pausa e partire per dieci giorni a Cuba. Carlo quindi non dovrà solo cercare di mantenersi un’occupazione ma, per la prima volta, dovrà anche badare da solo ai figli che sembrano odiarlo e che lui si ritroverà a dover conoscere.

2 agosto

IL VIAGGIO DI YAO di Philippe Godeau con Omar Sy, Lionel Louis Basse

Seydou Tall, nato in Francia da famiglia senegalese, è una star del cinema. Separato da una moglie ostile e padre di un bambino di pochi anni, decide di andare in Senegal sull’onda di un’autobiografia di successo. Ad accoglierlo con entusiasmo nel paese d’origine c’è soprattutto Yao, un ragazzino di tredici anni venuto da lontano a reclamare il suo autografo. I quattrocento chilometri coperti da Yao per raggiungerlo colpiscono l’attore che abbandona il tour promozionale per riaccompagnarlo a casa. Il loro viaggio deraglierà progressivamente, stravolgendo qualsiasi storia scritta prima.

6 agosto

CROCE E DELIZIA di Simone Godano con Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio

Carlo è un vedovo cinquantenne con due figli e due nipoti. Proprietario di una pescheria nella provincia laziale, ha cresciuto la famiglia nel rispetto del prossimo e nella convinzione che gli altri debbano essere di trattati con correttezza. Tony è un divorziato sessantenne con due figlie, una nipotina e un burrascoso passato erotico e sentimentale. Fa il mercante d’arte, è ricchissimo e viziato, e ha sempre anteposto le proprie necessità a quelle della famiglia. A sorpresa, Carlo e Tony si innamorano, e per comunicarlo a figli e nipoti scelgono (uno dei due ob torto collo) di trascorrere una vacanza a Gaeta, riunendo il parentado. Ma se la notizia del loro amore è accolta dalla famiglia di Tony con tolleranza (con l’eccezione della figlia Penelope), per Sandro, il figlio di Carlo, si rivela uno choc difficile da superare. Di qui l’alleanza fra Penelope e Sandro per sabotare l’annunciato matrimonio fra papà e papà.

Molinello Play Village

Via Trecate 50/51

oppure via T. Grossi angolo via Friuli

Mazzo di Rho