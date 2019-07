3 consigli per una pizza perfetta

Fare la pizza non è così semplice come si pensa, sono molti i fattori che possono portare a servire in tavola una pizza perfetta o immangiabile. Ecco 3 consigli per avere una pizza perfetta anche a casa

Milano, 30 luglio 2019 – Arrivare a casa e poter gustare una buona pizza è sicuramente una cosa deliziosa, in particolare per gli amanti di questo piatto tipico della cucina italiana. Una ricetta base molto semplice, composta da una base di pasta, pomodoro e mozzarella ma che è in grado di zittire anche i palati più esigenti se è ben fatta.

Proprio questo ultimo particolare, se è bene fatta, può fare la differenza al momento del servizio. Con così pochi ingredienti, sbagliare la realizzazione dell’impasto o la scelta del pomodoro o della mozzarella, può portare ad un risultato poco gustoso. La scelta della giusta impastatrice per pizza e degli ingredienti con cui realizzare la base, è il primo passo per chi si vuole cimentare nella preparazione di questa ricetta.



La base perfetta della pizza ha bisogno di tempo

L’ingrediente principe di ogni pizza è la pasta che forma la base. Se non è buona, si può ben dire che oltre il 50% della ricetta non è riuscita. Per ottenere un impasto di buona qualità oltre ad usare degli ingredienti buoni e sapere come utilizzarli, è bene dare loro il tempo di raggiungere la giusta lievitazione. La pizza, come tutte le ricette dove è presente un impasto, per risultare gustosa e fragrante ha bisogno di tempo per lievitare. Se non si ha questo tempo, o lo si cerca di diminuire grazie ad agenti chimici, si può solo che ottenere un prodotto discreto.

1: usa una salsa di pomodoro di qualità

La base di molte pizze – se si esclude quelle bianche – è la salsa di pomodoro. Se la sua qualità non è buona, può succedere come per la pasta che il suo sapore comprometta la buona riuscita della ricetta.

Se possibile è meglio utilizzare una salsa già pronta, se non si è in grado di cucinare una salsa di buona qualità.

2: Mozzarella e formaggio di qualità

Il primo ingredienti che si mette sopra a molte pizze è la mozzarella. Essendo una base, che andrà successivamente a legare i sapori degli altri ingredienti, è bene che sia di buona qualità e di gusto gradevole. In alcuni casi, è possibile utilizzare un altro formaggio per legare i gusti degli ingredienti e creare una pizza gourmet squisita anche senza utilizzare la mozzarella. Per non sbilanciare troppo il sapore della pizza, è bene scegliere un formaggio con un contenuto di grassi medio.

3: La pizza perfetta deve essere consumata calda!

Un vero forno a legna è la scelta ideale per cuocere nel migliore dei modi la pizza, ma purtroppo non sempre si ha la possibilità di averlo nella propria abitazione. Per chi vuole gustare nel migliore dei modi la pizza, è bene che la consumi nel più breve tempo possibile. Una pizza, per mantenere la sua fragranza e bontà deve essere gustata ben calda.

Ormai è una cosa risaputa, che quando si porta la pizza a casa da asporto il contenitore può fare una grande differenza. Se quello che utilizza la vostra pizzeria preferita non permette alla pizza di arrivare calda e croccante, è bene farlo presente al proprietario. Non esiste niente di peggio, che gustare una pizza tiepida e molliccia.

L. M.