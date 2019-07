Fratelli Pinna, generazioni di passione dalla Sardegna

Milano 30 luglio 2019 – Giommaria e Francesco Pinna, innamorati della loro terra la Sardegna ed amanti del formaggio hanno deciso, insieme ad alcuni produttori locali di creare la loro società mettendo insieme le loro esperienza nella produzione di formaggi tipici sardi. Il sogno dei fratelli Pinna diviene realtà nel 1919, riusciranno a far conoscere in tutto il mondo le prelibatezze della tradizione sarda che portano nel cuore.



La tecnologia si coniuga con l’amore per la tradizione

Nonostante i fratelli Pinna abbiano dato vita alla loro società per far conoscere le tradizioni della loro regione di nascita, hanno deciso di far sì che la produzione sia sempre al passo coi tempi e dunque segua sempre l’evoluzione delle nuove tecnologie. Proprio per questo i caseifici Pinna immettono sul mercato prodotti di altissima qualità, in quanto seguono le ricette tradizionali che hanno dato vita ad alcuni dei formaggi patrimonio della tradizione culinaria italiana ma introducendo gli ultimi ritrovati della tecnologia per facilitare la produzione dei prodotti.

L’azienda dei Fratelli Pinna a differenza delle realtà locali introduce nelle diverse fasi di produzione dei suoi formaggi dei controlli che assicurano la qualità e il gusto del prodotto finale immesso sul mercato.

Le produzioni dell’azienda vengono molto apprezzate dai veri intenditori di formaggio, nello specifico le forme di formaggio ovino e caprino, sia fresche che stagionate, affondano le loro radici nella più antica tradizione casearia sarda. Un esempio sono i formaggi del Brigante e del Capretto, talmente gustosi nella loro semplicità che possono essere abbinati ad ogni tipo di piatto, dagli antipasti al secondo ed anche da soli come contorno in purezza, magari accompagnati da un fresco aperitivo.

Il fiore all’occhiello della produzione dei Fratelli Pinna sono però i Pecorini, il gusto fresco e delicato delle forme più fresche delizia i palati più raffinati e amanti dei gusti evanescenti; altrettanto famose le varietà di pecorino stagionato, dal gusto caratteristico e molto deciso impossibile non riconoscerne l’origine. Il sapore unico del vero pecorino sardo resta impresso nella mente per sempre una volta che viene assaggiato. Questo tipo di formaggio data la diversa gradazione d’intensità del suo gusto è molto versatile e può essere mangiato ad ogni ora del giorno. Il pecorino infatti è l’ingrediente chiave di molte ricette tipiche nazionali e straniere, si inserisce alla perfezione all’interno delle ricette più varie senza passare inosservato, può essere utilizzato anche nei dessert.

L’importanza dei pascoli verdi

La qualità del formaggio sardo e in particolare delle forme prodotte nel caseificio dei Fratelli Pinna deriva inevitabilmente dalla qualità delle materie prime. Il bestiame che produce il latte viene infatti lasciato libero a pascolare sui prati verdi della Sardegna, proprio la bio-diversità del pascolo rende così unico e prezioso il gusto del latte sardo, ingrediente principale delle produzioni dei caseifici Pinna. La specificità delle piante presenti nella zona differenzia il formaggio sardo dalle produzioni di altre regioni, questo è il segreto dei Fratelli Pinna.

Le lavorazioni uniche tramandate da generazione in generazione hanno infuso nella produzione dei Fratelli Pinna l’insegnamento più importante, sono le materie prime di qualità a rendere speciali le produzioni e differenziarle da quelle del resto del Paese. Non a caso, il principio ispiratore dell’intera produzione Pinna è una frase del famoso filosofo Feuerbach: l’uomo è ciò che mangia. Dietro ad un formaggio delizioso ci sono materie prime uniche influenzate dal clima tipico della Sardegna e tutte le sue tipicità, la specificità dei pascoli e il particolare micro-clima danno vita a uno dei formaggi più famosi ed apprezzati nel panorama culinario mondiale.

Finalmente, cento anni dopo la sua fondazione i caseifici Pinna hanno raggiunto il loro obiettivo, quello cioè di far conoscere in tutto il mondo l’unicità del vero formaggio sardo, prodotto secondo le regole tradizionali e con materie prime di alta qualità frutto di una tradizione secolare unica al mondo.

L. M.